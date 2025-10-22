Concerti dei Negramaro a Messina, orari e fermate delle navette Atm

L'azienda attiverà un servizio speciale nei giorni 23, 24 e 25 ottobre

MESSINA – In occasione del concerto dei Negramaro, in programma al PalaRescifina il 23, 24 e 25 ottobre, Atm Spa attiverà un servizio speciale. L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta, che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto.



Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 17.30 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, sino al completo deflusso del pubblico.



ATM Spa metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del PalaRescifina.



Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito, presso la statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm Spa.

