Concorsi al Comune di Messina, i risultati delle preselettive per funzionario contabile e legale - Tempostretto

Ecco gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte

MESSINA – Sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico ad esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato al Comune di Messina. Si tratta 25 unità di personale, profilo professionale di funzionario contabile e 20 unità di personale, profilo professionale di funzionario legale. Sono stati 604 i partecipanti al concorso per i posti di funzionario contabile e, di questi, 133 sono stati ammessi alla prova scritta. 880, invece, i partecipanti alla prova preselettiva per i posto di funzionario legale: 112 potranno sostenere la prova scritta.

Elenco ammessi prova scritta funzionario contabile

Elenco ammessi prova scritta funzionario legale