Concorsi, la Figec al sindaco di Messina: “Si punti sulla comunicazione”

I rappresentanti del sindacato dei giornalisti e degli operatori dell’informazione hanno sollevato il tema

MESSINA – Incontro stamani della Figec Cisal con il sindaco di Messina Federico Basile. La Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione ha richiamato l’attenzione del primo cittadino sulle attività di comunicazione e informazione negli enti pubblici e sul ruolo sempre più importante che rivestono anche alla luce delle molteplici informazioni e notizie che la pubblica amministrazione è tenuta a comunicare, oltre alla variegata moltitudine di destinatari, che ha portato a diversificare i canali di comunicazione, implementando quelli social, con l’obiettivo di creare un’amministrazione digitalizzata e più vicina alle esigenze dei cittadini.

I recenti concorsi al Comune di Messina poi e quelli che saranno banditi rappresentano un passaggio importante per colmare vuoti e carenze della pubblica amministrazione. La Figec ha dunque chiesto di favorire, potenziare e attivare nei prossimi documenti di programmazione del personale una serie di figure come addetto stampa, specialista della comunicazione istituzionale ma anche del social media manager, inserendo tali figure nella dotazione organica e attivando le procedure concorsuali anche per la copertura di queste professionalità ormai indispensabili nella pubblica amministrazione.

Presenti all’incontro i consiglieri nazionali della Figec Graziella Lombardo, anche fiduciaria di Messina e componente della giunta esecutiva, Attilio Raimondi, Santino Franchina (anche consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti) e Rosaria Brancato, del gruppo Figec formazione.