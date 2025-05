Condutture di scolo ostruite nel sottopasso di via S. Cecilia, interventi urgenti

Ordinanza del sindaco di Messiina per mitigare la situazione di pericolo dopo l'allagamento del 15 maggio

MESSINA – Intervento per il sottopasso di via Santa Cecilia. Un provvedimento urgente per mitigare la situazione di pericolo dovuta all’evento meteo del 15 maggio. La pioggia persistente e le mareggiate hanno infatti causato l’allagamento del sottopasso. Allagamento “dovuto, tra l’altro, all’ostruzione dello sbocco a mare delle condutture di scolo, ostacolandone il regolare deflusso delle acque meteoriche dalla sede stradale”.

Così, il sindaco Basile, in un’ordinanza sindacale, dispone interventi contingibili e urgenti. In primo piano la necessità di provvedere all’esecuzione delle azioni di “rimozione del materiale sabbioso che ostruisce lo sbocco a mare delle condutture di scolo delle acque meteoriche e pulitura tombini di captazione – sottopasso Via Santa Cecilia – per tramite della ditta Valedil 2 (attualmente affidataria di interventi di protezione civile). Il tutto al fine di mitigare il rischio dovuto a possibili ulteriori allagamenti della sede stradale”.

Si tratta di un provvedimento, per tutelare la “pubblica incolumità”, del dipartimento Servizi territoriali e urbanistici – Servizio Protezione civile del Comune di Messina.

Articoli correlati