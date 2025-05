Messina, piove e si allaga il sottopasso di via Santa Cecilia VIDEO

Satura d'acqua l'intera area di cantiere. I lavori erano in dirittura d'arrivo

Messina – Le intense piogge di oggi hanno creato disagi anche in diverse zone della città. In particolare in serata l’area di cantiere di via Santa Cecilia, parte finale dei lavori della nuova via Don Blasco, si è saturata d’acqua, allagando l’intero sottopasso. L’acqua ha invaso totalmente l’area del cantiere dove erano in corso gli ultimi lavori della ditta incaricata. Secondo le previsioni del Comune il fine lavori era atteso per fine mese.