Confagricoltura di Messina, assemblea a Santa Teresa di Riva

venerdì 24 Ottobre 2025 - 16:23

Appuntamento l'1 novembre. Ecco l'ordine del giorno

SANTA TERESA DI RIVA – Assemblea di Confagricoltura Messina. I componenti dell’Assemblea generale sono invitati il prossimo 11 novembre, presso l’agriturismo Patitiri, in prima convocazione alle 9.30 e seconda alle 10.30. A comunicarlo i commissari Marino Scarpucci e Francesco Morabito.

All’ordine del giorno relazione del commissario, approvazione bilanci 2022-2023-2024, elezione del presidente onorario di Confragricoltura Messina, elezione di undici membri del Consiglio direttivo, nomina dei revisori dei conti e loro emolumenti, nomina del Collegio dei probiviri, varie ed eventuali.

