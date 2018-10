Scienze della Navigazione, Unime terza al sud. La presentazione al Nautico

MESSINA - La classe di laurea è la L 28, Scienze e Tecnologie della Navigazione. A Messina, c'è l'unica sede per Sicilia e Calabria. Un'opportunità soprattutto per gli studenti dell'Istituto Nautico Caio Duilio, dove ieri si è svolta una conferenza di orientamento. Il referente del corso di studi, il prof. Vincenzo Crupi, ha sottolineato che “il Corso nasce dalla richiesta della preside del Nautico, Maria Schirò. Fino a poco tempo fa questa facoltà era presente solo a Bari e all’Università degli Studi di Napoli Parthenope, oggi – ha continuato il docente con un pizzico di orgoglio – il corso di laurea della classe L-28 è attivo pure a Messina. Speriamo di avere presto anche la Specialistica”.

Il nuovo percorso accademico è rivolto anche a tutti gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria di durata quinquennale o altro titolo di studio equipollente, anche estero. In particolare si rivolge ai diplomati degli Istituti tecnici nautici dei trasporti e della logistica, ai militari (graduati di Marina Militare, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, etc.).

L’Istituto Caio Duilio di Messina oggi conta 1150 alunni, con una previsione, per l’attuale anno scolastico, di 200 diplomati.

Il nuovo Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Navigazione, istituito dall’Università di Messina nell’anno accademico 2017 – 2018 ha contato già al primo anno 110 iscritti.

Durante il suo intervento, il professor Crupi ha spiegato l’obiettivo dell’iniziativa: “Vogliamo formare figure professionali legate al mondo marittimo”, specificando che “il CdL fornisce diverse competenze, grazie anche agli stage e ai tirocini previsti a partire dal secondo anno”.

Tra le varie iniziative previste, anche quella dello studente a tempo parziale, cioè dello studente-lavoratore che potrà usufruire degli sgravi in termini di pagamento delle tasse. Dopo l’intermezzo di due studenti della Facoltà che hanno voluto rilasciare una testimonianza sulla nuova esperienza universitaria, è stata la volta della docente di Diritto della Navigazione, Adele Marino, che ha analizzato le professioni del mare e presentato le notevoli potenzialità che il CdL offre.

Dopo aver illustrato la filiera dell'economia del mare, sono stati presentati i vari profili e i vari ambiti lavorativi contemplati dal corso universitario come la Ricerca, la regolamentazione, la tutela ambientale e la Nautica da diporto (interessante il profilo del mediatore marittimo), i servizi di alloggio e ristorazione, il marketing e il management per il turistico costiero, la Movimentazione persone e merci (Commissario di bordo, raccomandatario/agente marittimo). Presentate anche altre figure professionali meno conosciute come l’agente di sicurezza del porto, il tecnico spedizioniere e il tecnico o manager della logistica. Anche Cantieristica e settore ittico tra i vari ambiti analizzati.

Infine il docente di Oceanografia biologica, professor Emilio De Domenico, ha “illustrato” lo Stretto di Messina e le sue meraviglie, offrendo agli studenti un piccolo assaggio delle sue affascinanti lezioni sulla meravigliosa Area dello Stretto. Ci si può iscrivere al corso di laurea entro dicembre,