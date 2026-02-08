Serie D, risultati 23ª giornata e classifica aggiornata girone I

Vinco Nuova Igea Virtus, Atletico Palermo, Reggina, Savoia e Nissa in testa. Il Messina ora a cinque punti dalla salvezza diretta, ma la zona playout/retrocessione è affollata

La giornata numero 23 in Serie D spacca a metà la classifica. Vincono praticamente tutte le prime con la Nuova Igea Virtus, tris al Gela, che resta prima a 45 punti, segue da vicino l’Atletico Palermo a 44, superato di misura il Milazzo, poi la coppia composta da Reggina e Savoia a 43 con la Nissa ancora in corsa per la promozione diretta a 42.

Sembrano aver perso il treno ma lottano per un piazzamento ai playoff. Milazzo, Gela, Gelbison, Lamezia ed Enna. Quest’ultimi con la vittoria roboante in casa del Messina si portano a + 6 dalla zona retrocessione e lasciano l’incombenza alle squadre del fondo classifica di fare la gara sulla Vibonese a quota 26 punti al momento la prima salva direttamente.

Acr Messina, Sancataldese, Acireale e Ragusa sono tutte appaiate a 21 punti e virtualmente ai playout, Castrumfavara a 20 e Paternò a 11 chiudono la classifica nelle posizioni momentaneamente che le manderebbero direttamente in Eccellenza.

Risultati 23ª giornata

Gelbison – CastrumFavara 2-0

Ragusa – Reggina 0-1

Vibonese – Nissa 0-1

Vigor Lamezia – Paternò 6-0

Acr Messina – Enna 2-5

Athletic Club Palermo – Ss Milazzo 1-0

Nuova Igea Virtus – Gela 3-0

Sancataldese – Acireale 1-1

Savoia – Sambiase 2-1

Classifica girone I

Nuova Igea Virtus 45

Ac Palermo 44

Reggina 43

Savoia 43

Nissa 42

Milazzo 35

Gela 34

Gelbison 33

Sambiase 32

Vigor Lamezia 31

Enna 27

Vibonese 26

Acr Messina 21 (14 punti di penalizzazione)

Ragusa 21

Sancataldese 21

Acireale 21

Castrumfavara 20

Paternò 11

