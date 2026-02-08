Serie D, risultati 23ª giornata e classifica aggiornata girone I

Vinco Nuova Igea Virtus, Atletico Palermo, Reggina, Savoia e Nissa in testa. Il Messina ora a cinque punti dalla salvezza diretta, ma la zona playout/retrocessione è affollata
La giornata numero 23 in Serie D spacca a metà la classifica. Vincono praticamente tutte le prime con la Nuova Igea Virtus, tris al Gela, che resta prima a 45 punti, segue da vicino l’Atletico Palermo a 44, superato di misura il Milazzo, poi la coppia composta da Reggina e Savoia a 43 con la Nissa ancora in corsa per la promozione diretta a 42.
Sembrano aver perso il treno ma lottano per un piazzamento ai playoff. Milazzo, Gela, Gelbison, Lamezia ed Enna. Quest’ultimi con la vittoria roboante in casa del Messina si portano a + 6 dalla zona retrocessione e lasciano l’incombenza alle squadre del fondo classifica di fare la gara sulla Vibonese a quota 26 punti al momento la prima salva direttamente.
Acr Messina, Sancataldese, Acireale e Ragusa sono tutte appaiate a 21 punti e virtualmente ai playout, Castrumfavara a 20 e Paternò a 11 chiudono la classifica nelle posizioni momentaneamente che le manderebbero direttamente in Eccellenza.
Risultati 23ª giornata
Gelbison – CastrumFavara 2-0
Ragusa – Reggina 0-1
Vibonese – Nissa 0-1
Vigor Lamezia – Paternò 6-0
Acr Messina – Enna 2-5
Athletic Club Palermo – Ss Milazzo 1-0
Nuova Igea Virtus – Gela 3-0
Sancataldese – Acireale 1-1
Savoia – Sambiase 2-1
Classifica girone I
Nuova Igea Virtus 45
Ac Palermo 44
Reggina 43
Savoia 43
Nissa 42
Milazzo 35
Gela 34
Gelbison 33
Sambiase 32
Vigor Lamezia 31
Enna 27
Vibonese 26
Acr Messina 21 (14 punti di penalizzazione)
Ragusa 21
Sancataldese 21
Acireale 21
Castrumfavara 20
Paternò 11
perchè cambiare gestione tecnica? contrasti nella scelta dei rinforzi?
peccato, era stato fatto un miracolo . tutto vanificato ? mi auguro di no ma i sintomi sono quelli.