Conferimento del Bergamotto d'Oro del Lions Club Reggio Calabria Host - Tempostretto

I sindaci facenti funzioni della Metrocity e del Comune hanno preso parte alla cerimonia di conferimento del premio giunto quest'anno alla 60° edizione

REGGIO CALABRIA – “Una cerimonia di altissimo valore civile e identitario, una straordinaria occasione di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, un’opportunità per continuare quella narrazione positiva che punta alla crescita della comunità cittadina, ricca di personalità di spicco in grado di affermarsi a livello internazionale nel campo delle professioni, delle arti, della cultura, dello sport. Un ringraziamento al Lions Club Reggio Calabria Host per aver voluto continuare a celebrare le nostre eccellenze con l’emozionante cerimonia di conferimento del Bergamotto d’Oro, giunto quest’anno alla sua 60° edizione e divenuto nel tempo una positiva tradizione per la nostra Città”. Così i sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, hanno rivolto il loro plauso al Lions Club Reggio Calabria Host per il conferimento, tenutosi nella prestigiosa sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, del premio “Bergamotto d’Oro” a Lord Guglielmo Verdirame e alla campionessa paralimpica Anna Barbaro.