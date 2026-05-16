Confesercenti Messina, Palella confermato presidente

Il punto sulla situazione del commercio

Alberto Palella è stato confermato all’unanimità presidente dell’area metropolitana di Confesercenti Messina. La votazione ieri pomeriggio al termine dell’assemblea elettiva ospitata nei saloni della Camera di Commercio.

Confesercenti Messina ha il nuovo presidente

“Non nascondo la commozione – ha detto Palella – davanti alla vostra fiducia nei miei confronti che è stata rinnovata. Il nostro tessuto produttivo presenta una fragilità ancora figlia in parte del Covid e della grande crisi del 2008. Servono azioni forti e collettive a tutti i livelli della politica dall’Unione Europea, ai governi nazionale, regionale e locale. Confesercenti promuoverà una raccolta firme a sostegno di una proposta di legge per l’istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità. Abbiamo messo inoltre messo in piedi ‘Agenda 2026’. Gli obiettivi: contrastare la desertificazione commerciale; promuovere la rigenerazione urbana; sostenere gli esercizi di vicinato e i servizi essenziali; prevedere incentivi fiscali e contributivi per chi investe nei territori fragili; riequilibrare la concorrenza con le piattaforme digitali; diffondere l’innovazione; investire in infrastrutture; valorizzare il turismo sostenibile e i patrimoni locali; garantire regole chiare e uniformi per le concessioni balneari e riformare il calendario dei saldi”.

Palella alla guida, si apre dibattito sull’economia

L’assemblea è stata l’occasione giusta per fare il punto sulla situazione del commercio a Messina e nella sua area metropolitana, riflettendo sulle criticità del territorio ma anche sulle prospettive. Confesercenti in prima linea per trovare soluzioni e rilanciare il comparto produttivo di città e provincia. A riguardo, sempre più forte la sinergia con la Camera di Commercio di Messina rappresentata dal presidente Ivo Blandina che è intervenuto al dibattito su un’economia che si basa soprattutto sulle piccole imprese. Dato sottolineato da Benny Bonaffini, presidente regionale Fiepert. Un settore che deve fare i conti con problematiche croniche: dall’aumento del costo delle utenze alla carenza di personale qualificato fino all’espansione del l’e-commerce. “Serve meno burocrazia e più incentivi alle piccole imprese”, ha detto Francesco Arena, presidente regionale Assopanificatori-Fiesa, intervenendo al dibattito moderato da Noemi Gallo, direttrice Confesercenti Messina. “Quella di oggi – ha detto Gallo – è una Confesercenti solida, presente e sempre vicina alle esigenze delle imprese. Con questo spirito rivolgo i miei più sinceri auguri al Presidente Alberto Palella, con l’auspicio di continuare insieme un cammino fatto di crescita, responsabilità e nuovi traguardi al servizio dei nostri associati”.

Il commercio in città, una riflessione

Poi la riflessione sulla categoria degli agenti di commercio da parte di Antonio Parlavecchio, presidente Fiarc, e sulle potenzialità dell’economia del mare da parte di Santino Morabito, presidente regionale Fina per la Sicilia Orientale. Al termine dell’assemblea rinnovate anche la presidenza, i revisori dei Conti, il Collegio di garanzia. Infine la nomina dei delegati regionali e nazionali.