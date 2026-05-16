Erosione alle Sabbie Nere di Vulcano, la Regione vuole risposte

Dopo la segnalazione da parte del Comitato "Amici delle Sabbie Nere"

Una richiesta all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari di sopralluogo urgente con una relazione dettagliata sul fenomeno erosivo che sta colpendo l’area. L’ha inviata l’Assessorato regionale del Turismo e dell’Ambiente dopo la segnalazione inviata dal Comitato “Amici delle Sabbie Nere” di Vulcano.

Nel documento si chiede di accertare quali particelle catastali del demanio marittimo siano interessate dall’erosione; quali aree presentino elementi di pericolosità tali da richiedere eventuali interdizioni, a tutela della pubblica e privata incolumità e una valutazione puntuale della situazione per definire l’entità del rischio.

La Regione ha inoltre chiesto con la stessa nota al Comune di Lipari di relazionare all’Ufficio Assessorato del Territorio e dell’Ambiente quali misure e quali interventi intenda attuare per affrontare concretamente i problemi sollevati dal Comitato “Amici delle Sabbie Nere”.

In attesa di ulteriori sviluppi, il Comitato è stato contattato da alcune Università italiane e da società specializzate del settore, che hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere studi finalizzati ad accertare le cause dei fenomeni erosivi verificatisi all’interno della baia e a individuare possibili soluzioni attraverso interventi di tipo naturalistico.

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