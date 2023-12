Consiglio comunale, dalla commissione Ponte al peso di Lega e Prima l'Italia (che aumenta) - Tempostretto

Due volti nuovi in vista per il partito del Carroccio. E si parla di un passaggio dalla maggioranza. Resta il nodo della presidenza della nuova commissione

MESSINA – Da due a cinque e adesso, forse, a sette. Prima l’Italia e la Lega fanno man bassa di consiglieri e si preparano ad accogliere due nuovi elementi. Di uno si parla da mesi, da quando in estate è stato il leader di Prima l’Italia, Nino Germanà, ad annunciare che dopo il passaggio di Cantello, Rotondo e Restuccia non ci si sarebbe fermati e sarebbe arrivato almeno un altro consigliere, poi mai ufficializzato.

In due passeranno alla Lega

Si tratterebbe di un consigliere d’opposizione, di area di centrodestra, da tempo vicino ai colleghi della Lega. Ma nei giorni scorsi è trapelato un ulteriore dettaglio: a passare sarebbero in due e il secondo nome riguarda la maggioranza. In realtà non è così semplice, se si pensa che proprio recentemente in 4 hanno composto il nuovo gruppo di Sud chiama Nord: D’Angelo, Feminò, Milazzo e Papa. Difficile ipotizzare che ci siano altri spostamenti all’interno dei gruppi legati a Basile ma se così fosse l’equilibrio in Consiglio cambierebbe e non poco. Basti pensare che attualmente il peso della maggioranza (politica) è di 15 consiglieri su 32. Scendere ancora sarebbe praticamente un disastro.

A breve la commissione Ponte

Più semplice che il secondo nome esca dalle opposizioni, che si stanno riassestando e confrontando sempre più, soprattutto perché tra poco bisognerà trovare una quadra per la presidenza della nuova commissione Ponte. In tal senso, la maggioranza appare compatta sul nome di Pippo Trischitta, mentre dall’altra parte è da tempo Amalia Centofanti la più gettonata. Ma la consigliera di Prima l’Italia è, appunto, di quel gruppo Lega che recentemente ha conquistato la vicepresidenza con Mirko Cantello. Fratelli d’Italia, Ora Sicilia, Forza Italia e Pd cosa faranno? E intanto tiene banco, ancora, il caso Croce. Qualora si risolvesse con l’addio dell’ex candidato sindaco e l’arrivo in aula di Alessandro Russo, sarebbe proprio il Partito democratico ad acquistare un tassello importante.