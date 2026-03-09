Continuità territoriale nello Stretto, “mobilitiamoci il 10 aprile”

Appello Filt Cgil in occasione dello sciopero dei lavoratori di Blujet. "Cittadini di Reggio, Villa e Messina, forze politiche e associative, per il diritto alla mobilità"

MESSINA – “Una mobilitazione per la continuità territoriale nello Stretto di Messina. In occasione dello sciopero dei lavoratori di Blujet, che si terrà il 10 aprile, intendiamo lanciare una mobilitazione con presidio, invitando i cittadini di Reggio, Villa e Messina, tutte le forze politiche, associative, i comitati a denunciare con noi la situazione precaria che compromette il diritto alla mobilità”. Così Carmelo Garufi e Gianmarco Sposito, segretari della Filt (Federazione italiana lavoratori trasporti) Cgil Messina. I due sindacalisti hanno scritto un appello per l’inizio di una mobilitazione che intende mettere al centro “la continuità territoriale tra le due sponde, oltre che le condizioni dei lavoratori che ogni giorno tra mille difficoltà la realizzano”.

“Condizioni salariali inadeguate, precarietà dei servizi, diritto alla mobilità sullo Stretto messo a dura prova”

Osservano Garufi e Sposito: “Ad oggi, in assenza di ponte sullo Stretto, sono questi lavoratori che garantiscono a milioni di passeggeri annui l’attraversamento. Purtroppo le condizioni salariali non sono adeguate al lavoro che svolgono. L’intervento di contratti integrativi differenti tra le varie aziende armatoriali che operano nello Stretto fanno nascere situazioni serie di dumping salariale. L’aspetto più sconcertante è che a percepire i salari più bassi sono i lavoratori delle aziende a carattere pubblico, quelle che avrebbero l’obbligo di garantire la continuità territoriale. Oltre questo aspetto, è proprio il diritto alla mobilità ad essere messo in discussione. Il collegamento sullo Stretto non garantisce i servizi adeguati e ogni passeggero è perfettamente consapevole della precarietà del servizio. Strutture fatiscenti, cantieri aperti, mancanza di percorsi adeguati per i cittadini che devono raggiungere eventuali altri mezzi per proseguire i rispettivi viaggi, rappresentano lo scenario che caratterizza la mobilità sullo Stretto. Vogliamo iniziare un’opera di sensibilizzazione che coinvolga anche i cittadini, e cambiare le cose”.