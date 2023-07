"Contrada Luna". I detenuti del carcere di Messina in scena al Teatro di Tindari - Tempostretto

Spettacolo di e con Mario Incudine e la Libera Compagnia del teatro per Sognare dei detenuti

Secondo e atteso appuntamento, nell’ambito del Progetto speciale “Tindari a cielo aperto – uno spazio di libertà” inserito nel cartellone del Tindari Festival, che ha la direzione artistica dell’attore siciliano Tindaro Granata, nella suggestiva cornice del Teatro greco di Tindari.

Domani, venerdì 28 luglio alle ore 20.30, andrà in scena lo spettacolo dal titolo“ Contrada Luna” di e con Mario Incudine e la Libera Compagnia del teatro per Sognare dei detenuti – attori della Casa Circondariale di Messina, creata dalla direttrice artistica, del teatro Piccolo Shakespeare (all’interno del carcere), Daniela Ursino, nell’ambito del Progetto “ Il Teatro per Sognare”, sostenuto dalla Caritas Diocesana di Messina e dall’Università di Messina.

Il Progetto ha ricevuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia.Il testo dello Spettacolo, in prima nazionale, è stato ridotto da Mario Incudine ed è tratto da “Lunaria” di Vincenzo Consolo, Le esequie alla luna” di Lucio Piccolo e “Il cavaliere sole” di Franco Scaldati.

Ad anticipare l’inizio dello spettacolo la firma del protocollo di intesa con le Istituzioni partner del progetto.

Lo spettacolo sarà un tableau vivant con 50 artisti in scena tra attori e musicisti e oltre alla “Libera Compagnia del Teatro per Sognare” dei detenuti- attori protagonisti principali della messa in scena, vedrà in scena artisti di fama nazionale e internazionale insieme anche alla Compagnia delle studentesse dell’Università di Messina di “Liberi di Essere Liberi” dei corsi di Giurisprudenza e Scienze politiche e le Signore di Patti che ci faranno immergere nel tema a cui quest’anno è dedicato il “Tindari Festival”, sulle tradizioni della nostra terra.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 28 luglio alle ore 20.30 e oggi giovedì 27 luglio, dalle ore 16 sarà possibile assistere alla prova generale con i detenuti e tutti gli artisti.

Questo evento dal grande valore sociale rappresenta un altro tassello significativo e importante per il Progetto che D’aRteventi porta avanti quotidianamente all’interno della Casa Circondariale di Messina e da quest’anno anche presso l’istituto Vittorio Madia di Barcellona Pozzo di Gotto e anche all’esterno presso la Parrocchia di Camaro San Paolo insieme a Padre Nino Basile, direttore di Caritas Messina.