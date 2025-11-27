 Contributi ad associazioni culturali messinesi, ecco la graduatoria

Contributi ad associazioni culturali messinesi, ecco la graduatoria

Marco Ipsale

Contributi ad associazioni culturali messinesi, ecco la graduatoria

giovedì 27 Novembre 2025 - 09:00

Il Comune di Messina assegna 500mila euro a progetti professionali destinati a valorizzare le aree periferiche cittadine

Un’iniziativa finanziata dal Ministero della Cultura per promuovere l’inclusione sociale e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree più decentrate della città.

Il Comune di Messina ha approvato gli atti e le graduatorie relative all’Avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo.

Fondo statale per le periferie

Le risorse destinate specificamente al Comune di Messina ammontano complessivamente a 499mila 102 euro. L’obiettivo primario del bando era sostenere attività che assicurassero l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e la tutela occupazionale.

Il percorso di valutazione

La Commissione di valutazione ratificato la verifica amministrativa delle istanze, per poi procedere all’esame di ammissibilità e alla valutazione qualitativa delle proposte in base ai criteri di impatto sul territorio e di coerenza progettuale. Il risultato del lavoro ha portato all’elaborazione di graduatorie distinte per ciascuna circoscrizione e di una graduatoria complessiva, ora ufficialmente approvate.

Prossime tappe e liquidazione

L’approvazione delle graduatorie rende ufficiale l’elenco dei progetti beneficiari dei fondi. L’iter per l’erogazione dei contributi proseguirà con un successivo provvedimento dedicato all’impegno di spesa, che darà il via libera alla liquidazione delle somme in favore dei selezionati.

graduatoria

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Natale a Messina 2025, Irama e Gabbani protagonisti in piazza Duomo
Messina. “Caso rimborsi”, sequestrati 2 milioni e mezzo di euro all’ex rettore Cuzzocrea
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED