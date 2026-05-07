Contributi fino 25mila euro per il commercio. La prima delibera della giunta Scurria se sarà eletta

La presentano Matilde Siracusano e Carlotta Previti, che fanno parte della giunta designata

MESSINA – La prima delibera di giunta dell’amministrazione del sindaco Marcello Scurria, in caso di elezione, sarà dedicata al rilancio delle attività commerciali. E’ già pronto il piano straordinario, proposto dalle assessore designate Matilde Siracusano e Carlotta Previti, che prevede l’erogazione di contributi a favore degli imprenditori che decidono di investire sul territorio.

Previsti supporti economici fissi da 3000 euro e variabili fino a 10.000 euro. Il progetto prevede inoltre “Voucher di rilancio” fino ai 25.000 euro. “La delibera, annunciano Siracusano e Previti, si chiama “Saracinesche alzate”. Un nome simbolico che offre il senso della concretezza dell’azione che si intende intraprendere rispetto all’emergenza economica che vive Messina con 3800 chiusure registrate negli ultimi 8 anni, anche a causa di piste ciclabili e parcheggi che hanno disegnato una viabilità tutta da rivedere. Nel contesto delle soluzioni pratiche sarà lanciata anche l’iniziativa “Kiss & Shop”, un format veloce e innovativo: sosta anche di soli 30 minuti, come nei kiss&go degli aeroporti, per acquisti rapidi nelle attività aderenti e ripartenza”.

“Daremo centralità al commercio di prossimità e rilanceremo il centro commerciale naturale a Messina”

“Il commercio di prossimità deve essere riconosciuto come infrastruttura economica e sociale – dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria – capace di generare occupazione, presidiare il territorio e contribuire alla qualità della vita urbana. Vogliamo avviare un programma di rilancio del centro commerciale naturale, attraverso interventi coordinati che migliorino l’accessibilità, la qualità dello spazio urbano e l’attrattività complessiva delle aree commerciali, favorendo la permanenza e la fruizione da parte di cittadini e visitatori”.

Scurria: “Priorità alla riattivazione dei locali sfitti e degli spazi commerciali abbandonati”

“L’azione amministrativa sarà orientata alla valorizzazione degli assi commerciali esistenti, attraverso sgravi fiscali e scontistica per le zone di sosta blu per commercianti, lavoratori e studi professionali ricadenti nelle ztl, zone a traffico limitato. A tutte le attività commerciali che operano nelle zone con parcheggio a pagamento, che hanno due o più dipendenti, su richiesta, verranno rilasciati due pass gratuiti per il parcheggio (un pass se hanno un solo dipendente)”, evidenzia Scurria.

Mette in risalto il candidato del centrodestra: “Particolare attenzione sarà dedicata alla riattivazione dei locali sfitti e degli spazi commerciali abbandonati, attraverso strumenti che ne facilitino il riuso e l’insediamento di nuove attività, contribuendo alla rigenerazione economica e sociale del tessuto urbano. Vogliamo avviare un processo di semplificazione amministrativa finalizzato a ridurre i tempi e la complessità delle procedure per l’avvio e lo sviluppo delle attività economiche, attraverso la digitalizzazione dei servizi, la razionalizzazione degli iter autorizzativi e il rafforzamento degli strumenti di interlocuzione diretta tra amministrazione e imprese”.

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