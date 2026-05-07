Messina. 11 milioni per lavori anti erosione costiera a Casabianca, ecco il bando

Lavori su una fascia di 1 km e 700 metri. Domande entro il 18 gjugno

MESSINA – Parte l’iter per la messa in sicurezza della fascia costiera di Casabianca, a Messina, una tra le più colpite dal fenomeno erosivo. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e diretta da Sergio Tumminello, ha pubblicato il bando con un importo a base di gara di 10,8 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il prossimo 18 giugno. L’intervento servirà a proteggere gli immobili che costeggiano il litorale dal pericolo delle mareggiate che, negli ultimi anni, hanno messo a rischio infrastrutture, nuclei abitativi e siti di particolare pregio ambientale e naturalistico.

Gli obiettivi dei lavori nel segno della riqualificazione costiera

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere della VI Municipalità Giovanni Donato, che dal mese di febbraio ha seguito il problema, con segnalazioni e interlocuzioni istituzionali. Gli obiettivi dei lavori sono il recupero e la riqualificazione dell’ambito costiero per un tratto complessivo di 1,7 chilometri. Il litorale di Casabianca si contraddistingue per la sua elevata esposizione alle mareggiate e alle correnti di deriva litorale. Un fenomeno che ha prodotto un sensibile arretramento delle linee di costa e un progressivo assottigliamento della spiaggia. L’assenza di scogliere naturali ed artificiali rende peraltro la costa, che negli anni passati è stata oggetto di consistenti interventi di urbanizzazione, particolarmente esposta all’azione del moto ondoso. La causa del fenomeno erosivo risiede nella diminuzione degli apporti solidi e all’imbrigliamento dei torrenti. Tra le soluzioni tecniche contemplate dal progetto esecutivo, la realizzazione di quattro barriere soffolte e di dieci pennelli semisoffolti, oltre ripascimento in sabbia naturale che consentirà un avanzamento dell’attuale linea di battigia di circa dieci metri.