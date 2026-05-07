Donia: “Il grido di allarme della Basket School Messina ancora inascoltato”

Le parole del general manager della Basket School Messina e del tecnico Sidoti dopo quella che potrebbe essere stata l'ultima partita al PalaTracuzzi degli scolari

MESSINA – Dopo la splendida vittoria al PalaTracuzzi, in gara 2 dei playoff contro Scandone Avellino, il dirigente della Basket School Messina Bruno Donia prende la parola per commentare brevemente la partita ma anche per ribadire come la società, che già a metà marzo aveva “giocato” a carte scoperte, ha bisogno di aiuto. Al momento “sia la politica che l’imprenditoria locale – dice Donia – sono assenti”. La città peloritana nel corso degli anni ha visto sparire le sue realtà più importanti del basket, un peccato anche guardando al numero di tifosi presenti al PalaTracuzzi mercoledì sera che tristemente potrebbe essere stata l’ultima volta.

Donia: “Non possiamo escludere sia stata l’ultima”

Bruno Donia, general manager della Basket School Messina: “In vista di gara 3 speriamo di avere Vinciguerra, oggi il suo infortunio e le due espulsioni ci hanno ridotto all’osso. È stata una partita eroica contro una corazzata. Questa squadra sorprende sempre di più, ci serve un acuto esterno e questa squadra ci ha abituato che quando non ci si aspetta un sussulto il risultato arriva. C’erano Davis e Pagniello, presidente e vice presidente dell’Acr Messina, hanno partecipato e vissuto l’ambiente colorato e il clima. Il pubblico è stata per noi un’arma fondamentale, qui non si passa. Tutto questo però può finire qui, nessuna novità imprenditoriale e politica. Inoltre non è detto che se giocheremo lo faremo qui l’anno prossimo, questo è impianto comunale, aperto a tutte le società e sarà l’amministrazione a decidere. Noi speriamo non sia l’ultima partita al Palatracuzzi, ma non lo possiamo escludere”.

Sidoti: “Grande soddisfazione andare a gara 3”

Pippo Sidoti, allenatore Basket School Messina: “Queste sono partite che le devi giocare col cuore, con la testa e grande personalità. Guardando il loro roster se mandi via Stefanini non se ne accorge nessuno, da noi mandi via Warden e Sakovic diventa dura, abbiamo trovato le risorse mentali e ripeto un grande cuore. Poi serve anche giocare a pallacanestro, senza quello non vai da nessuna parte, è stata una partita diversa rispetto a gara 1 ad Avellino, in casa siamo stati più spregiudicati mettendo in campo altre soluzioni. Se faccio un confronto guardando queste ultime partite a fine stagione posso dire che i ragazzi hanno fatto grandi miglioramenti. Per noi è una grande soddisfazione andare a gara 3 visto che l’obiettivo iniziale era salvarsi”.