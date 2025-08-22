Controesodo a Messina, una giornata di file in auto in attesa del weekend caldo

Si entra nel vivo: sono i giorni più intensi per chi si imbarca. Oggi file di due ore sul viale Boccetta

MESSINA – Giorni caldi per chi si imbarca nel segno del controesodo. Oggi una lunga fila di auto e sarà un intenso fine settimana. In particolare, oggi pomeriggio si sono registrate file di due ore e più sul viale Boccetta. Da qui la decisione di dirottare i veicoli sulla via Garibaldi per poi tornare indietro all’altezza di Via Primo Settembre o di piazza Unione Europea, in base alla situazione.

Sono sette le navi messe a disposizione dal gruppo Caronte &Tourist. E, come ogni anno, la polizia municipale è posizionata all’incrocio tra il viale Giostra e il viale della Libertà. A sua volta, Bluferries è impegnata con tre navi e una di riserva.

Oggi rallentamenti sull’autostrada A18, nella zona di Messina Sud Tremestieri.

L’ordinanza del 16 agosto

Con ordinanza del servizio Mobilità urbana, n. 1049/2025, da oggi all’8 settembre, durante la fascia oraria 11 -16, sono istituiti, il senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II/viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia, ad eccezione dei veicoli diretti agli imbarchi della Rada S. Francesco; e la direzione obbligatoria a destra in viale della Libertà, direzione di marcia sud – nord, ad intersezione con il viale Giostra, al fine di consentire, esclusivamente, l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada per le operazioni di imbarco, prevedendo la svolta continuativa dal viale della Libertà (direzione sud – nord) per l’immissione nel suddetto serpentone della Rada San Francesco.

Sempre fino all’8 settembre, durante le 24 ore giornaliere, sono consentite le direzioni destra e sinistra nella carreggiata centrale del viale Giostra, direzione di marcia monte-mare, ad intersezione con il viale della Libertà; e vigerà il divieto di fermata sul lato ovest di via Campo delle Vettovaglie, nel tratto compreso tra via L. Rizzo e via A. Valore (inizio pista ciclabile). E, sempre fino all’8 settembre, sono state adottate limitazioni per regolamentare la viabilità all’interno del parcheggio a raso “Campo delle Vettovaglie”, al fine di consentire la realizzazione di un’area “bivalente” destinata all’accumulo delle autovetture in attesa di imbarco, della larghezza di 12 metri.

