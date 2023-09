Controlli alla velocità sulla Panoramica: 50 multe in un solo giorno - Tempostretto

Il servizio della Polizia Metropolitana proseguirà anche nei prossimi giorni. Ecco dove

MESSINA – Cinquanta verbali per eccesso di velocità sono stati emessi nella sola giornata di ieri dalla Polizia Metropolitana. Le infrazioni sono state registrate dall’autovelox posizionato dagli agenti sulla Panoramica dello Stretto, dove vige il limite di velocità di 50 km/h. Le multe per il superamento dei limiti ammontano ad un totale di circa 5.500 euro.

Nel quadro delle attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la Polizia Metropolitana, guidata dal commissario Giovanni Giardina, proseguirà il servizio di controllo della velocità con autovelox fino a sabato 9 settembre. Il controllo interesserà le seguenti strade: Sp 43 bis – Panoramica dello Stretto; Sp 47 – Lago Piccolo; Sp 67 – Milazzo; Sp 72/d – Milazzo; Sp 146 bis – Ponte Naso – Sinagra.