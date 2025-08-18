 Controlli dei carabinieri a Ferragosto, 10mila euro di sanzioni

Controlli dei carabinieri a Ferragosto, 10mila euro di sanzioni

Redazione

Controlli dei carabinieri a Ferragosto, 10mila euro di sanzioni

lunedì 18 Agosto 2025 - 13:25

A Taormina e Giardini Naxos, nei luoghi della "movida", anche denunce e segnalazioni per il consumo di droga. E c'è chi guidava senza patente

TAORMINA e GIARDINI NAXOS – “Movida” a Taormina e Giardini Naxos nei giorni di Ferragosto: controlli da parte dei carabinieri. Sono stati sottoposti a controlli numerosi veicoli e persone e sono state elevate diverse sanzioni per le violazioni al codice della strada, per oltre 10.000 euro, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Il tutto con il ritiro di una patente di guida e il sequestro di un veicolo.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari della Compagnia di Taormina hanno denunciato un individuo per “guida senza patente perché mai conseguita”. Nell’ambito dell’attività antidroga, un giovane è stato denunciato per “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, mentre altre due persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina in quanto
trovate in possesso di modiche quantità di marijuana. Tutta la droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

In generale, sono stati predisposti servizi di pattugliamento anche nella zona costiera, soprattutto nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree della “movida”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Asp Messina. Consultori familiari, salute mentale ed esami oncologici, piano da 10 milioni
Riapre alle 16 di oggi il ponte San Giuliano sulla SS116 a Randazzo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED