Controlli dei carabinieri a Ferragosto, 10mila euro di sanzioni

A Taormina e Giardini Naxos, nei luoghi della "movida", anche denunce e segnalazioni per il consumo di droga. E c'è chi guidava senza patente

TAORMINA e GIARDINI NAXOS – “Movida” a Taormina e Giardini Naxos nei giorni di Ferragosto: controlli da parte dei carabinieri. Sono stati sottoposti a controlli numerosi veicoli e persone e sono state elevate diverse sanzioni per le violazioni al codice della strada, per oltre 10.000 euro, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Il tutto con il ritiro di una patente di guida e il sequestro di un veicolo.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari della Compagnia di Taormina hanno denunciato un individuo per “guida senza patente perché mai conseguita”. Nell’ambito dell’attività antidroga, un giovane è stato denunciato per “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, mentre altre due persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina in quanto

trovate in possesso di modiche quantità di marijuana. Tutta la droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

In generale, sono stati predisposti servizi di pattugliamento anche nella zona costiera, soprattutto nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree della “movida”.