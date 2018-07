40 vigili ogni giorno per multare chi viola le regole sulla spazzatura

"Si è concordato di definire con la Polizia metropolitana un accordo per l'utilizzo di almeno 40 vigili su tre turni giornalieri per contrastare e sanzionare i soggetti che violeranno le norme e le ordinanze sindacali in materia di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”. Così il sindaco Cateno De Luca, che ha ribadito l'obiettivo di raggiungere in un anno il 65 % di raccolta differenziata e l'autonomia impiantistica, al termine di un incontro con gli assessori Musolino e Mondello, col presidente della Srr, Briguglio Polò, e l'esperto comunale Salvo Puccio

"E' emersa - prosegue De Luca - la mancanza nell'attuale piano della Tari di almeno diecimila utenze commerciali e di almeno quarantamila utenze domestiche, che complessivamente rappresentano oltre il 35 per cento del totale dell'attuale gettito della Tari".

Domani in programma un'altra riunione con il dirigente del dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti, Salvatore Cocina, al quale verranno illustrate le strategie complessive riguardanti sia le competenze relative alla società Messina Servizi Bene Comune, sia quelle relative all'ambito di riferimento, e cioè alla pianificazione dell'impiantistica di II livello di competenza della Srr Messina Area Metropolitana.