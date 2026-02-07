Eccellenza, la Messana tessera Verdura e va in trasferta a Vittoria

Una delle partite più attese della stagione. Con il Modica ormai ben avviato verso la Serie D a 55 punti, 15 in più rispetto ai giallorossi

Nel pomeriggio di domani avrà inizio la ventunesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia. Fischio d’inizio previsto in contemporanea alle 15:00 per tutti gli incontri, eccetto il derby provinciale Rosmarino – Polisportiva Gioiosa, in anticipo di mezz’ora.

Riflettori puntati soprattutto su Vittoria e Messana, impegnate in una delle partite di cartello più attese della stagione. Con il Modica ormai ben avviato verso la Serie D a 55 punti, 15 in più rispetto ai giallorossi, le due formazioni coinvolte in questo big match lotteranno per il miglior piazzamento della zona playoff. Intanto l’Avola, dopo la sconfitta di settimana scorsa per 2-1 dalla Polisportiva Gioiosa, ora si trova esattamente tra Messana e Vittoria per una sola misura di scarto da ambedue le parti, dunque si misurerà in casa contro il Palazzolo nella speranza di riottenere il secondo posto appena perso.

Data l’importanza della gara imminente, la dirigenza della società giallorossa si è impegnata per chiudere con esito positivo le trattative con il giocatore Cristian Verdura (nella foto dalla pagina Fb della Messana). Un importante colpo per la categoria nonostante l’età ancora giovane. Nato nel 2005 e formatosi nelle giovanili di Fair Play, Camaro e Messina, Verdura è un difensore fortemente voluto dalla Messana sia per la sua tecnica che per la sua duttilità tattica. Nell’annata 2022-2023 è entrato stabilmente nella prima squadra della Nuova Igea Virtus, con cui ha vinto il campionato di Eccellenza e la Coppa regionale. Rimane a Barcellona Pozzo di Gotto anche in Serie D, per poi proseguire la carriera con Città di Sant’Agata, Gela e Polisportiva Gioiosa. Adesso è a disposizione del suo nuovo tecnico Antonio Venuto dopo aver disputato una buona prima metà di stagione al Milazzo.

Ad oggi la squadra appare in buona parte rinnovata rispetto a quella dell’andata, che aveva comunque ben figurato battendo gli avversari per 2-1 al Sorbello Stadium, grazie alle reti di Ezequiel Franchi, trasferitosi alla Sancataldese, e Stefano Tricamo, indisponibile per infortunio dal 14 dicembre. Decisivi in quell’occasione anche gli interventi del portiere Riccardo Ferrara, tuttora in ottima forma, tanto da essere riuscito a parare due calci di rigore in due partite consecutive.

Nelle cinque giornate finora disputate in questo girone di ritorno, si è registrato un dato rassicurante per i tifosi giallorossi in ottica playoff, ovvero l’esiguo numero di reti subite, solamente due in totale. Se si considerano le squadre meglio piazzate di entrambi i gironi, a parte le capoliste Licata e Modica, solo la difesa del Partinicaudace eguaglia quella della Messana.

Ad ogni modo, escludendo il 3-2 inflitto al Melilli, tutte le altre partite di ritorno sono terminate a reti bianche, il che è dovuto non solo alla tendenza di mantenersi ben schierati sulle retrovie, ma anche a imprecisioni nei passaggi e in fase di tiro, sebbene l’ultimo 0-0 contro il Niscemi sia stato condizionato in parte dal maltempo.

Per ripetere l’impresa dell’andata serve una strategia di gioco che possa garantire una maggiore quantità di azioni offensive rispetto alla scorsa settimana, magari basato più sul possesso palla che sui lanci lunghi, ricorrendo occasionalmente a soluzioni di prima, dribbling e tiri dalla distanza.

Ad ogni modo, riuscire nell’intento non sarà scontato dinanzi a un’avversaria che attualmente detiene il numero più alto di reti segnate in campionato, 40 a pari merito con la prima classificata, e che domani avrà intenzione di rifarsi dopo l’ultimo insuccesso per 1-0 contro la Leonzio, tentando di sfruttare al meglio i calci piazzati e pressando in ogni zona del campo come d’abitudine.

Oltre a Tricamo saranno assenti gli infortunati Lussetti e Deodato, mentre invece Gargiulo rientra a disposizione di Mister Venuto. Salta l’incontro anche Fragapane, squalificato per somma di ammonizioni.

Mameli potrebbe tornare nell’undici titolare, costituendo insieme a Della Guardia e Giorgetti la linea difensiva a tre posta davanti a Ferrara. Difficile che Pannitteri possa essere riconfermato dal primo minuto, pur avendo già recuperato dal problema fisico rimediato contro il Niscemi. L’ipotesi più probabile è che a occupare la linea mediana dall’inizio siano Biondo, Rizzo e Gazzè, affiancati da Agolli sulla fascia destra e uno tra Bonasera e Sottile sulla sinistra, con il primo in vantaggio. Infine, in attacco la scelta di Venuto potrebbe ricadere su Cannavò, desideroso di riscattarsi dopo i due rigori sbagliati di fila, e Genovese, per la velocità nella corsa e il suo estro nel saltare i difensori avversari.

