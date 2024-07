Controlli straordinari dei carabinieri a Taormina: ristorante chiuso e tre denunce

L'attività, svolta in particolare nelle zone della movida nei comuni di Taormina, Letojanni e Giardini Naxos, ha portato anche alla segnalazione di quattro giovani quali assuntori di droghe

TAORMINA – Nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno denunciato tre persone e chiuso un ristorante che aveva attivato un deposito di alimenti senza autorizzazione. L’attività, svolta in particolare nelle zone della movida nei comuni di Taormina, Letojanni e Giardini Naxos, ha portato anche alla segnalazione di quattro giovani quali assuntori di droghe.Durante l’ultimo fine settimana, i carabinieri hanno predisposto un piano di controlli, sia di giorno che di notte, per garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree della movida dei tre comuni. Nel corso dei servizi, sono state controllate oltre 80 persone e 60 veicoli, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui condotte pericolose per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Le verifiche hanno portato a tre denunce: due per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti e una per guida senza patente. Quattro giovani sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato e inviato ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi. Con il supporto del Nucleo antisofisticazioni e Sanità di Catania, i militari hanno anche effettuato controlli in attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande. Un ristorante è stato sanzionato per carenze igienico-sanitarie, mentre nei confronti di un altro esercizio è stata disposta la chiusura, poiché il titolare aveva attivato un deposito di alimenti senza autorizzazione.