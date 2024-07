Controlli sulla movida taorminese: i carabinieri denunciano 5 persone

In un ristorante sequestrati 5 kg di prodotti ittici privi di etichetta. Multato il titolare

Movida taorminese sono la lente d’ingrandimento dei carabinieri della Compagnia di Taormina che hanno predisposto un piano di controlli finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini. Pattuglie sono state dislocate, in particolare, nei Comuni di Taormina, S. Teresa di Riva, Giardini Naxos, Gaggi e Forza D’Agrò. Più di 120 persone le persone e oltre 80 i veicoli controllati, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada. Due persone sono state denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

I controlli antidroga

Nell’ambito dell’attività antidroga, attuata con i cani dei carabinieri cinofili di Nicolosi, tre persone sono state denunciate per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con il sequestro di 120 grammi di marijuana, 33 grammi di hashish e 1,5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Inoltre, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe.

Sanzioni ad un ristoratore

Con il supporto tecnico dei carabinieri del Nas di Catania, sono state effettuate anche verifiche ad attività di ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande. I militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti del titolare di un ristorante, in quanto hanno rinvenuto circa cinque kg di prodotti ittici privi di etichetta o indicazioni generali sulla tipologia di prodotto, di cui è stata disposta l’immediata distruzione, con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa per un ammontare di 1.500 euro.