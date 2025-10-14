Coppa Italia Dilettanti, ritorno degli ottavi tra Messana e Atletico Catania Viagrande

Si gioca mercoledì allo Stadium di Bisconte. Dopo il successo dell'andata, la squadra di Cosimini punta alla qaualficazione. Ma tutto è ancora possibile

Scattate le ultime ventiquattro ore prima di un 15 ottobre tanto atteso dal pubblico del calcio siciliano, ossia il ritorno degli ottavi di Coppa Italia Dilettanti. Tutto è ancora possibile: con una sola misura di scarto, il successo dell’andata per 1-2 tra le mura dell’Atletico Catania Viagrande non basta alla Messana per mettere al sicuro la qualificazione al prossimo turno. Per scoprire chi proseguirà la scalata verso la Coppa regionale, al pubblico del Sorbello Stadium di Bisconte l’appuntamento è rinnovato a domani alle ore 14:30.

Era appena iniziato il mese corrente e le reti di Tricamo e Mazzola, entrambe su calcio d’angolo, avevano destato l’esultanza dei tifosi giallorossi, costringendo gli etnei ad alzare bandiera bianca per la prima volta ad oggi. Infatti, la società rossoblù è al momento l’unica a non aver mai perso in campionato, parimenti solo all’Avola, ma proprio quel passo falso in Coppa rischia di bloccare un ulteriore canale d’accesso alla promozione diretta.

La squadra allenata da Giuseppe Cosimini, reduce dalla prima sconfitta in stagione rimediata contro il Niscemi, adesso deve trovare il modo di lasciarsi alle spalle la delusione di domenica scorsa per affrontare al meglio un derby decisivo.

A tal proposito, il tecnico dichiara: «Dobbiamo fare una gara importante. Sarà una partita che non potremo sbagliare. La sconfitta di domenica ti dà consapevolezza e ti fa diventare umile. Alla qualificazione ci teniamo tutti e vogliamo conquistarla.»

Nel frattempo, l’Atletico Catania Viagrande è salito in terza posizione con la vittoria casalinga per 2-0 contro il Mazzarrone, mostrando netti miglioramenti sui contropiedi e in tutte le fasi di attacco in movimento. Oltre alle reti di Anastasio e Massarelli, si è rivelato fondamentale l’impatto di De Lima, il giocatore più in forma dei suoi. Rientrato in campo dopo un infortunio il nuovo acquisto Gioacchino Niosi, attaccante messinese ex Ternana, cercato fortemente anche dalla Messana nell’ultima sessione estiva di mercato.

Questa l’opinione di Cosimini sul gioco avversario: «Credo che l’Atletico Catania Viagrande sia una delle squadre più attrezzate per fare il salto di categoria, ha ottimi giocatori e un grande allenatore, per cui ha tutte le carte in regola. Dobbiamo stare attenti soprattutto ai loro attaccanti esterni, che hanno qualità e velocità. All’andata siamo stati bravi a bloccarli. Sono una buona squadra anche sulle palle inattive.»

Affinché la Messana si aggiudichi il passaggio ai quarti di finale, è sufficiente un pareggio, ma davanti a un’avversaria desiderosa di ribaltare il risultato dell’andata, il tecnico dei padroni di casa ha intenzione di rispondere in maniera altrettanto spregiudicata.

Nella sua mentalità, infatti, ogni partita ha una storia a sé stante, come si evince dalle raccomandazioni fatte ai propri uomini: «Noi non siamo una squadra attendista, faremo la nostra partita come se ripartissimo dallo 0-0, cercando di imporre il nostro gioco e sperando di riuscirci. Dovremo restare concentrati e non pensare al vantaggio accumulato all’andata, anche gli avversari penseranno alla qualificazione. Noi, per fortuna, dopo la sconfitta di domenica abbiamo la possibilità di riscattarci subito e di ripartire più forti di prima.»

Si cerca di recuperare in tempo per domani Bonasera e Giorgetti, assenti contro il Niscemi per un infortunio. In ogni caso, trattandosi di un impegno infrasettimanale, sarà necessaria una rotazione della formazione titolare, ma resta da comprendere in che modalità.

Fragapane e Madia tornano sicuramente a disposizione del tecnico, da valutare la convocazione di Bona.

In difesa, Rizzo è al momento l’unico certo di un impiego dal primo minuto, con Giorgetti che potrebbe affiancarlo in caso di recupero. Per quanto riguarda Mazzola, il tecnico preferisce attendere la rifinitura prima di prendere una decisione. Almeno temporaneamente, il giocatore appare in vantaggio rispetto a Tricamo per il ruolo di braccetto, ma entrambi potrebbero essere schierati titolari qualora Giorgetti non dovesse ancora guarire.

Sulle fasce Deodato e Fragapane sono i favoriti, a meno che Bonasera non prenda il posto di quest’ultimo. Salvo sorprese, il centrocampo sarà occupato da Biondo, Gargiulo e De Jesús, a supporto della coppia d’attacco formata da Cannavò e Franchi. Dovendo provvedere al minutaggio dei giocatori under, non è da escludere l’ingresso di un giocatore a scelta tra Sottile, Catalfamo e Madia, a seconda delle necessità.

Riccardo Giacoppo