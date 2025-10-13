Eccellenza, prima sconfitta stagionale per la Messana. Il Niscemi vince 2-1

La squadra scende in quarta posizione. Il mister Cosimini: "Sconfitte come queste possono aiutare a crescere"

NISCEMI (CL) – Nel cammino verso la promozione in Serie D, dopo un avvio da record, la seconda società messinese viene incontro ad una strada in salita. Sul punteggio di 2-1 per il Niscemi, il triplice fischio allo stadio “Pontelongo” interrompe una lunga scia di risultati positivi che si era protratta dall’inizio della stagione fino all’ultimo successo casalingo contro la Nebros.

A guidare la classifica in solitaria è ora l’Avola a 13 punti, avendo vinto di misura la Polisportiva Gioiosa sabato 11, con il punteggio finale di 1-0. Pesano anche i successi casalinghi di Atletico Catania Viagrande e Vittoria, entrambi per 2-0 e rispettivamente contro Mazzarrone e Leonzio.

La Messana scende dunque in quarta posizione, rimanendo a 10 punti, davanti a Modica e Leonzio solo per differenza reti. Il Niscemi, invece, sale in decima posizione a 5 punti, tirandosi temporaneamente fuori dalla zona playout.

I distacchi tra le squadre appaiono ancora corti e la lotta per salire di categoria si intensifica. Ad ogni modo, in un campionato ancora duraturo la sconfitta di ieri pomeriggio certamente non fermerà il sogno della Messana, che in queste prime cinque giornate si è presentata come una delle giganti del girone B.

Infatti, pur manifestando disappunto per l’esito dell’incontro, l’allenatore Giuseppe Cosimini assicura di non essere preoccupato dalla situazione generale: «In questo momento non dobbiamo guardare la classifica, siamo all’inizio. Oggi c’è rammarico perché non meritavamo di perdere, bisogna lavorare ma ho poco da rimproverare ai ragazzi. Sconfitte come queste possono aiutare e da domani ci prepareremo al meglio.»

Per fare fronte alle assenze di Fragapane, Bonasera e Giorgetti, il tecnico ha dovuto apportare delle modifiche alla formazione. Nel corso di tutti i 90 minuti, Rizzo, Tricamo e Mazzola compongono la linea difensiva davanti al portiere Ferrara. Deodato schierato sulla fascia destra, De León sul lato opposto, con Gargiulo mediano al fianco di Biondo e De Jesús. In attacco la consueta coppia d’attacco Cannavò – Franchi. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo sin dal precampionato, nel secondo tempo trova minutaggio anche De Gaetano, entrato al posto di Gargiulo. Gioele Madia, appena recuperato e tornato tra i convocati, dà forfait per un’influenza.

Per buona parte del primo tempo, non si verificano azioni rilevanti da ambo le parti, fino al minuto 37, quando si sblocca il risultato a favore dei padroni di casa: Diaw salta prima Deodato, poi Tricamo, calcia e trova la risposta di Ferrara, ma sulla respinta il pallone carambola su Rizzo e finisce sfortunatamente in rete.

La reazione degli ospiti è immediata e al 42’ Mazzola trova la rete del pareggio, staccando di testa su un calcio d’angolo battuto da Gargiulo, analogamente a quanto accaduto in Coppa contro l’Atletico Catania Viagrande.

Due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Rizzo, la Messana ha l’occasione del raddoppio, con Mazzola che riceve il pallone e fa la sponda per Franchi. L’attaccante colpisce la sfera di prima intenzione, trovando il miracolo del portiere avversario Di Franco. La prima metà di gioco si chiude dunque con il punteggio di 1-1.

Il vantaggio definitivo del Niscemi arriva al minuto 82, quando un’uscita irregolare del portiere Ferrara sull’attaccante Bojang causa un calcio di rigore, finalizzato da Trovato.

Due minuti dopo Rizzo sfiora il pareggio con una punizione terminata di poco fuori.

Terminati i 90 minuti regolamentari, l’arbitro ne concede altri 5 di recupero. Al 93’ ci riprova ancora Mazzola, protagonista dei suoi, ma questa volta il riflesso del portiere Di Franco è decisivo e la reazione finale della Messana non viene ripagata dalla fortuna.

Questo il commento di Cosimini sull’andamento della gara: «Il primo gol purtroppo è nato da una deviazione involontaria, il secondo su un rigore discutibile. Il Niscemi oltre questo non ha mai tirato in porta, ma ha vinto, quindi c’è da fargli i complimenti.»

Anche nelle situazioni di svantaggio, ai giallorossi va riconosciuto il merito di non essersi mai persi d’animo, riuscendo a costruire diverse azioni d’attacco e a procurarsi dei calci piazzati importanti. L’abilità di tiro dei giocatori non si discute, così come la grande prestazione di Mazzola, ma a detta del tecnico la fase offensiva è sempre migliorabile: «Potevamo e dobbiamo fare meglio in fase offensiva, perché abbiamo dei giocatori importanti. Per quanto riguarda Mazzola, anche oggi ha disputato una grande gara. Ha fatto un gol bellissimo e poteva farne un altro dove c’è stato il miracolo del portiere avversario, deve continuare così perché sta venendo fuori un ottimo giocatore.»

Nel frattempo, la mole di lavoro di questa settimana sarà incrementata dalla ripresa della Coppa Italia Dilettanti. Mercoledì 15 ottobre alle ore 14:30 si terrà la gara di ritorno contro l’Atletico Catania Viagrande al Sorbello Stadium. Sabato 18 il prossimo impegno di campionato contro il Vittoria, stesso prato, stessa ora.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb del Messana.