Coppa Italia, il Messina a Crotone senza Curiale e Camilleri - Tempostretto

MESSINA – In occasione del primo turno di Coppa Italia di Serie C, l’allenatore Gaetano Auteri ha convocato 22 calciatori per la gara che vedrà il Messina affrontare il Crotone allo stadio Ezio Scida, oggi martedì 4 ottobre con inizio alle 17:30. Ad arbitrare la sfida Fabio Rosario Luongo di Napoli, assistenti Caputo di Benevento e Vitale di Salerno, quarto ufficiale Francesco D’Andria.

Di seguito la lista completa dei convocati tra cui mancano Vincenzo Camilleri e Davis Curiale i due più esperti che mister Auteri vorrà preservare per il campionato. Largo quindi molto probabilmente ad una formazione giovane e rimaneggiata, tra i convocati figurano anche i due Primavera Nicosia e D’Amore.

La sfida contro il Crotone è in salita tanto che mister Auteri penserà ad un corposo turnover facendo riposare chi ha speso di più in campionato e dando spazio a chi di contro ne ha avuto fin qui meno. Il precedente di Messina vide il Crotone imporsi 4-2, tra le polemiche, esattamente un mese fa. In terra calabrese sarà difficile invertire il pronostico.

I convocati dell’Acr Messina

Portieri: 1. Riccardo Daga (2000); 22. Michal Lewandowski (1996).

Difensori: 5. Gabriele Berto (2003); 15. Manuel Ferrini (1998); 17. Giuseppe Filì (2002); 19. Antony Angileri (2001); 23. Daniele Trasciani (2000); 24 Andrea Nicosia (2004); 26 Nicolò Fazzi (1995).

Centrocampisti: 4. Roberto Marino (1998); 6. Lamine Fofana (1998); 14. Amara Konate (1999); 27. Leandro Versienti (1996); 28. Marco Fiorani (2002); 75. Andrea Mallamo (2002); 80 Giuseppe D’Amore (2004).

Attaccanti: 7. Paolo Grillo (1997); 8. Carmine Iannone (2001); 9. Diego Zuppel (2002); 10. Ibourahima Balde (1999); 20. Lorenzo Catania (1999); 70. Paolo Napoletano (2002).

