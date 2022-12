"Corde di passione" a Santa Maria Alemanna - Tempostretto

Il concerto in programma l'11 dicembre con musiche eseguite dal vivo dall’Ensemble Macramè

MESSINA – “Corde di passione” per la rassegna NutrimentINPeriferia. Domenica 11 dicembre, a Santa Maria Alemanna – ore 19 – si terrà un concerto con musiche eseguite dal vivo dall’Ensemble Macramè con Silvana Urso (arpa), Tiziana Filiti (voce), Alessandro Monteleone (chitarra), Juliano Parisi (chitarra), Mauro Salamone (chitarra), Raimondo Broccio (flauto), Mauro Failla (voce recitante).

Suoni, voci e versi poetici si intrecceranno in un momento musicale che attinge dal repertorio classico e tradizionale in dialogo con la poesia.

Si conclude il progetto “Da Nord a Sud”

I due spettacoli chiudono il progetto multidisciplinare “Da Nord a Sud” inserito nel più ampio cartellone NutrimentINPeriferia a cura di Nutrimenti Terrestri in partenariato con Tao Scs. Il progetto è finanziato dal ministero della Cultura e dal Comune di Messina per eventi di spettacolo dal vivo, grazie a un bando pubblico che il ministero ha pensato per le Città Metropolitane e il rilancio delle attività culturali nelle periferie. Il costo del biglietto è di 5 euro e le prenotazioni si effettuano esclusivamente tramite messaggio al numero 3517914291 o tramite mail a nutrimentinperiferia@gmail.com.