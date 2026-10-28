Coro del Maurolico trionfa a Roma: Primo Premio Nazionale Eip Italia con il brano “Voci oltre il silenzio”

Il prestigioso riconoscimento assegnato all'Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale premia il progetto musicale e audiovisivo dedicato ai diritti umani e alla cultura della pace

Il Coro scolastico del liceo “Francesco Maurolico” di Messina, diretto dalla maestra Silvia Bruccini, ha conquistato il Primo Premio Nazionale “Eip Musica giovane”, sezione coro, nell’ambito del 54° Concorso Nazionale Eip Italia.

Il riconoscimento è stato conferito ieri, nel corso della cerimonia svoltasi all’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, per Voci oltre il silenzio, progetto musicale e audiovisivo dedicato alla legalità, ai diritti umani e alla cultura della pace.

Sulla composizione originale del maestro Paolo Vivaldi, autore di musiche per il cinema e la televisione, gli studenti e le studentesse hanno costruito un percorso creativo che unisce parole, immagini e musica, dando voce ai valori della giustizia, della libertà e della dignità della persona.

Il progetto, realizzato con il coordinamento del prof. Costantino Lauria, referente del Coro, si inserisce nel percorso “Dall’Italia al mondo: l’impegno per i diritti umani come pilastro di pace”, confermando il ruolo della scuola nella promozione della cittadinanza attiva attraverso i linguaggi artistici.

Il premio è stato ritirato da Giorgio Bellinghieri e Francesco Solano, ex studenti del Liceo attualmente impegnati negli studi universitari a Roma, ancora profondamente legati alla comunità del Maurolico.

La dirigente scolastica Giovanna De Francesco ha espresso gratitudine a Eip Italia per “il prestigioso riconoscimento, che valorizza l’impegno degli studenti e delle studentesse e testimonia il valore educativo della musica come strumento di sensibilizzazione sui diritti umani. Con questo risultato, il Coro “Maurolico” porta il nome dell’Istituto e della città di Messina a livello nazionale, confermando come la musica possa diventare voce di legalità, dialogo e pace”.