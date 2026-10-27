Messina “riavrà” Villa De Pasquale: oggi la nascita ufficiale della Fondazione

Sarà il nuovo ente a gestirla e restituirla alla città. De Luca (M5s): "Così ricordiamo chi siamo stati e chi possiamo tornare a essere"

MESSINA – “Ricordare chi siamo stati e per capire ciò che possiamo tornare a essere”. È questo lo scopo principale della nascita della Fondazione Villa De Pasquale, che si occuperà della riapertura e della gestione dell’omonima villa, che si trova a Contesse. Un luogo storico per Messina, che finalmente tornerà a disposizione della città e dei cittadini. A spiegarlo è stato il deputato regionale Antonio De Luca (M5s), con al fianco la direttrice del Museo regionale “Accascina” Marisa Mercurio e i membri del cda della fondazione. La presidente sarà Silvia Mazza, componenti Massimiliano Panarello e Giovanni Villari.

De Luca: “Perché è stata sempre chiusa?”

De Luca ha parlato di “illuminata intuizione nata da una domanda di tanti messinesi: come mai Villa De Pasquale è sempre chiusa? Me lo sono chiesto anche io per tanti anni finché non ho capito che con l’organizzazione che c’era sarebbe stato impossibile. La mancanza di risorse e di personale dei musei ha portato a un’inerzia che si sarebbe protratta all’infinito e non per mancanza di volontà del museo. Per questo ho immaginato un percorso pubblico e rispettoso della Villa”.

E ancora: “Così è nata la fondazione, con una norma nel 2023. Sarà la fondazione a pensare alla gestione. Lo Statuto, e quindi l’attività, si basa su due direttrici: la vocazione internazionale della villa e l’apertura a tutta la cittadinanza, come è sempre stato nella sua storia e nella storia di Messina. Riaprire Villa De Pasquale ha la stessa funzione dell’aver creato il museo del 1908: ricordiamoci chi siamo stati, per poter tornare a essere quella città che contendeva a Palermo il ruolo di capoluogo siciliano”.

L’iter che ha portato alla nascita della Fondazione

La nascita della Fondazione è dovuta a un percorso istituzionale promosso e sostenuto da Antonio De Luca, come spiegato, che già nel 2023 aveva ottenuto diversi stanziamenti per interventi di manutenzione e salvaguardia della villa. Tra cui quello attualmente in corso che prevede la sostituzione del muro con un’inferriata che consente la visualizzazione della Villa dalla strada statale e il recupero del relativo accesso lato monte. Nel 2024, sempre su sua iniziativa, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la norma istitutiva della Fondazione, prevedendo uno stanziamento di 392 mila euro che, sempre su iniziativa dell’on. De Luca, è stato poi confermato anche per le annualità successive.

Gli obiettivi della neo-nata Fondazione

La Fondazione nasce con l’obiettivo di tutelare, conservare, promuovere e gestire Villa De Pasquale, storico complesso di via Marco Polo, legato alla figura dell’imprenditore Cav. Eugenio De Pasquale e alla storia economica e sociale di Messina nei primi decenni del Novecento. Lo Statuto ne prevede la fruizione pubblica e lo sviluppo di attività culturali, di ricerca e formazione, attraverso seminari, corsi, gruppi di studio, concorsi, borse di studio, premi, eventi e collaborazioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, anche internazionali. Novità, quindi, sono attese già nelle prossime settimane.