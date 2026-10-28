Aeroporto di Messina, il Patto dei 108 entra nel vivo: Leanza e Sidoti annunciano l’invio della proposta ai Comuni

«L’interesse suscitato dalla nostra iniziativa e le proposte che stanno emergendo confermano che il territorio è pronto ad affrontare concretamente una sfida strategica per il proprio futuro. Adesso è il momento di mettere insieme istituzioni, competenze e progetti»

Il “Patto dei 108” entra nella sua fase operativa. Calogero Leanza, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, e Salvatore Sidoti, consigliere della Città Metropolitana di Messina, annunciano la prossima trasmissione ai Comuni della provincia della proposta di indirizzo sull’accessibilità aeroportuale e l’organizzazione di un grande momento di confronto pubblico a Messina, per coinvolgere istituzioni, amministrazioni locali e soggetti pubblici e privati interessati al futuro infrastrutturale del territorio.

«Abbiamo accolto con soddisfazione l’apprezzamento e l’interesse manifestati nei confronti della nostra proposta. Registriamo, inoltre, con favore le iniziative che, da più parti, stanno contribuendo a riportare al centro del dibattito pubblico la prospettiva di una nuova infrastruttura aeroportuale per il territorio messinese. Il territorio ha bisogno di un percorso comune, capace di valorizzare i diversi contributi e di dare maggiore forza alle istanze dei 108 Comuni nei confronti della Regione e del Governo nazionale. Non si tratta di sostenere in partenza un singolo progetto, ma di creare le condizioni per valutare seriamente le soluzioni possibili», dichiara Calogero Leanza.

Il prossimo passo sarà la trasmissione ai 108 Comuni della Città Metropolitana di Messina di una proposta di indirizzo da sottoporre all’attenzione dei rispettivi Consigli comunali, con l’obiettivo di costruire una posizione istituzionale condivisa e avviare un percorso capace di coinvolgere l’intero territorio.

«Il Patto dei 108 nasce per unire il territorio attorno a una sfida concreta: migliorare subito i collegamenti con gli aeroporti esistenti, valorizzando l’intesa Messina–Reggio Calabria, e creare le condizioni per realizzare un nuovo aeroporto nel Messinese. Senza contrapposizioni tra progetti o territori, ma con determinazione, concretezza e una visione condivisa del futuro. I 108 Comuni devono essere protagonisti di questo percorso, non semplici spettatori», dichiara Salvatore Sidoti.

Leanza e Sidoti annunciano inoltre l’organizzazione, nel prossimo mese di novembre, di un grande incontro pubblico a Messina, aperto alle istituzioni del territorio, alla Città Metropolitana, alle amministrazioni comunali, alla Regione Siciliana, alla deputazione regionale e nazionale, agli enti competenti, alle università, alle organizzazioni economiche e sociali e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a contribuire al confronto.