Su 8589 tamponi processati in Calabria, i nuovi casi positivi nelle ultime ventiquattro ore sono 2048, di cui 706 nel Reggino

Sono 2048 i nuovi contagi in Calabria, 706 nel Reggino. Si ritornano a registrare anche decessi, 5 per l’esattezza e tutti nel Cosentino. Ritornano a scendere ancora i ricoveri in area medica, da 192 a 186 nei reparti ordinari, da 10 a 11 nelle terapie intensive.