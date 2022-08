Sono 84 i nuovi positivi registrati nel Reggino, 947 i guariti in tutta la regione, calano i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 605 i nuovi positivi nelle ultime 24 in Calabria a fronte di 2525 tamponi processati, 84 nel Reggino. Due i decessi a livello regionale, tutti nel Cosentino. 947 i nuovi guariti, mentre in area medica diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, -10, 213 in totale, aumentano le terapie intensive di un ricovero per un totale di 14 pazienti.