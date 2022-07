Su 9581 tamponi processati i nuovi contagi in Calabria sono 3057, i decessi sempre a livello regionale sono 6, il tasso di positività è al 31,91%

Resta sopra quota tremila il numero dei contagi nelle ultime ventiquattro ore in Calabria, con il tasso di positività che ritorna a salire (31,91%). Nel Reggino i nuovi casi sono 896 e un decesso. I guariti sono 1654, in area medica ritornano a salire i ricoveri nei reparti ordinari (+8) per un totale di 318, le terapie intensive scendono da 17 a 15.