Nessun decesso si è registrato oggi a livello regionale, 285 i nuovi casi nel Reggino, mentre sono sette i nuovi ricoveri nei reparti ordinari

Sono 1390 i nuovi contagi in Calabria, quasi la metà si sono registrati nella provincia di Cosenza. 285 nel Reggino. I nuovi guariti sono 823, zero i decessi odierni. In area medica c’è stato un aumento dei ricoveri sono nei reparti ordinari, +7 per un totale di 132 pazienti, 6 nelle terapie intensive.