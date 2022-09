Coronavirus in Calabria. Oltre 2000 i guariti, nessun decesso e 165 nuovi casi nel Reggino - Tempostretto

Anche oggi boom di guariti a livello regionale, dei 574 nuovi casi, 165 son nel Reggino dove non si sono registrati nuovi decessi

Nelle ultime 24 ore, sono 574 i nuovi positivi, di cui 165 nel Reggino, dove non si è registrato nessun decesso. Oltre duemila i guariti, per l’esattezza 2675. In area medica restano stabili le terapie intensive con 4 pazienti, mentre nei reparti ordinari ci sono stati due nuovi ricoveri per un totale di 140 pazienti. I decessi di oggi a livello regionale sono 9 ma nella stragrande maggioranza dei casi come ormai risaputo, sono da ascrivere ad altre patologie perchè i pazienti, quando sono positivi, in questi casi vengono ricoverati nei reparti covid.