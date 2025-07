Corteo no ponte il 9 agosto a Messina, “vogliamo l’acqua e non la guerra”

A promuoverlo, da Piazza Cairoli. il comitato Spazio no ponte. Occhi puntati sul Cipess e oggi seduta della commissione sulle opere ferroviarie

MESSINA – “Vogliamo l’acqua, non la guerra”. Con questo slogan, il comitato Spazio no ponte promuove un corteo contro la grande opera sabato 9 agosto, con partenza da Piazza Cairoli alle 18. Un nuovo corteo no ponte per ribadire l’opposizione al ponte come struttura strategica sul piano militare, oltre che civile, in una Sicilia dove la carenza d’acqua rimane un problema centrale.

Nel frattempo, gli occhi sono puntati sul Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. In prima battuta l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, aveva previsto l’approvazione del progetto a metà luglio. Ora si attendono aggiornamenti per la prima metà d’agosto.

Anna Giordano: “Difendiamo lo Stretto e lo spettacolo della natura”

Da parte sua, invece, il comitato No ponte Capo Peloro continua i suoi incontri a Casa Cariddi, “Centro di resistenza no ponte”, nei locali dell’ex ufficio postale a Torre Faro. E nei giorni scorsi ha ospitato l’ambientalista Anna Giordano. “Una battaglia ultra quarantennale per la difesa di un patrimonio universale, uno spettacolo della natura che si ripete puntualmente ogni anno in primavera ed autunno: la bellezza commovente del volo di milioni di esemplari che attraversano lo Stretto di Messina, percorrendo migliaia di chilometri. “Questo e tanto altro è stato l’incontro di venerdì 25 luglio con Anna Giordano, che con numerose slides ha spiegato semplicemente perché il ponte sullo Stretto rischierebbe di distruggere un patrimonio naturale che non è solo nostro ma del mondo intero e che è nostro dovere difendere. Tra il numeroso pubblico anche questo venerdì è stato presente un gruppo di boy-scout, questa volta di Tremestieri”, evidenzia il comitato No ponte Capo Peloro.

La commissione ponte sulle opere ferroviarie

Oggi, invece, alle 13.30, nuova seduta della commissione ponte, presieduta da Pippo Trischitta, sulla “Stazione di Messina Ponte: Illustrazione, con video, del progetto 2011 e della possibile nuova collocazione scelta da Rfi”. L’illustrazione sarà a cura dell’Ingegnere Peppe Palamara, con particolare riferimento anche alle nuove 324 tavole inerenti le “opere ferroviarie connesse col Ponte sullo Stretto di Messina”, pubblicate il 24 luglio 2025 sul sito del Mase, ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

