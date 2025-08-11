Corto di Sera, si chiude la 14esima edizione: tutti i vincitori

A partecipare sono stati 21 cortometraggi divisi nelle sezioni Visioni Isolane, From Italy to Itala e Internazionali

ITALA – Corto di Sera chiude la sua 14esima edizione con tante presenze in piazza Badia, a Itala, decine di ospiti e opere di grande profilo. A partecipare sono stati 21 cortometraggi divisi per le sezioni Visioni Isolane, From Italy to Itala e Internazionali. Hanno raccontato la realtà che stiamo vivendo, tra conflitti mondiali, timori e incertezze per il futuro.

Chillemi: “Corto di Sera è un incontro umano”

Il direttore artistico della manifestazione, Sebiano Chillemi, ha dichiarato: “In un’epoca in cui siamo quotidianamente bombardati da immagini frivole e le nostre esistenze sono sempre più soffocate da una realtà virtuale fatta di effimere illusioni, eventi come Corto di Sera diventano occasione per riprendere fiato in un incontro fisico ed umano fatto di strette di mano, abbracci, risate, sudore , commozione e, ovviamente, buon cinema”.

I vincitori

E così è stato, come testimoniato dai tantissimi spettatori che hanno partecipato ogni giorno dal 5 all’8 agosto. A vincere il Premio Giovannello da Itala, assegnato dal pubblico, è stata l’opera “Pinocchio Reborn”, di Matteo Cirillo. Si è aggiudicato anche il Premio della Giuria nella categoria From Italy to Itala, per l’originalità con cui ha trattato temi come la crescita e il passaggio all’età adulta. Nella categoria Visioni Isolane, invece, la giuria ha premiato “Ha toccato”, di Giusi Cataldo, brava a raccontare la memoria attraverso una sovrapposizione di piani “magistralmente intrecciati da loro”. A “Ryan cant’ read” di Rhys Champan, invece, il Premio della Giuria nella categoria Internazionali. Lo stesso corto ha vinto anche il premio speciale dedicato alla memoria di Piero Panarello.

Manganaro: “La storia del corto è semplice”

Donatella Manganaro, componente dello staff di Corto Sera, ha così commentato: “La storia del corto è una storia semplice, disarmante per la sua dolcezza e per la sua forza, tutto raccontato in uno stile che ricorda il cinema di impegno sociale di Ken Loach, regista che Piero Panarello amava particolarmente. È il racconto di una battaglia verso una rinascita personale, in cui è centrale la conquista della propria libertà attraverso la lotta contro l’analfabetismo in un paese cosiddetto del primo mondo come l’Inghilterra. La conoscenza, in questo contesto, rappresenta un viaggio di trasformazione personale e di progresso. Riappropriarsi del suo valore significa rivendicare il proprio ruolo di soggetti autonomi, capaci di scegliere e agire con consapevolezza per il proprio presente e il proprio futuro. In questa prospettiva, la conoscenza diventa un percorso di educazione alla libertà di pensiero”.

La menzione speciale

Infine la Giuria ha assegnato la Menzione Speciale a “The End” di Simone La Rosa e Noemi Romano per la capacità di raccontare non tanto “la fine” quanto il modo in cui scegliamo di affrontarla. Perché la fine è sì un limite, ma anche un’opportunità. Lo sanno bene i due protagonisti, ma soprattutto i due autori che sono riusciti a girarlo in sole 48 ore. “The End” è un inno alla vita. Un invito a viverla pienamente. Perché alla fine tutto si riduce a una scelta: possiamo scavarci la fossa da soli oppure decidere di danzare in compagnia.

Corto di Sera è organizzato dall’omonima associazione, con il sostegno della Sicilia Film Commission, del Dipartimento Turismo della Regione Siciliana, del Comune di Itala, dell’Arcipretura di Itala e la Pro Loco Giovannello da Itala.