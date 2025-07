Corto di Sera, tutto pronto al debutto: si partirà con le opere fuori concorso

L'avvio della 14esima edizione in Piazza Badia, a Itala, martedì sera. Tra i cortometraggi proiettati anche il documentario "Oz - Generattivi"

ITALA – Piazza Badia a Itala si prepara a inaugurare, martedì 5 agosto alle 21, la 14esima edizione di Corto di Sera, Festival internazionale di cortometraggi indipendenti. A organizzare come sempre è l’omonima associazione, con il sostegno della Sicilia Film Commission, del Dipartimento Turismo della Regione Siciliana, del Comune di Itala, dell’Arcipretura di Itala e la Pro Loco Giovannello da Itala.

Chillemi: “Opportunità preziosa per promozione e turismo”

Il direttore artistico è anche quest’anno Sebiano Chillemi: “Siamo sempre stati certi che un Festival del genere potesse rappresentare un’opportunità preziosa per poter scoprire il nostro borgo e promuovere, in tal senso, il turismo di prossimità. La qualità dei film in gara, insieme al fascino del luogo, dà vita a un’atmosfera unica e coinvolgente. Chiunque l’abbia vissuta almeno una volta, è tornato con entusiasmo negli anni successivi”.

Il via martedì 5 agosto

Ma cosa prevede la serata di martedì 5 agosto? Dalle 21 partiranno le proiezioni di Corto Espanso, lo spin off del festival dedicato alle opere fuori concorso e a nuovi progetti artistici. In programma Le maschere di Oz – Generattivi, documentario di Gaetano Sciacca e Giovanni Brancati, realizzato nell’ambito del Progetto Genitorialità e Pena di Anymore Onlus Messina presso la Casa Circondariale di Gazzi e ULEPE Messina; Cammarata, il Puparo, il Cavaliere, l’Artista di Maregrosso realizzato dagli studenti dell’IIS Antonello da Messina. In chiusura spazio alla performance di Giuseppe Candiano, componente del gruppo Trrmà, che sonorizzerà una selezione di filmati montati appositamente per l’occasione.

I corti in concorso dal 6 all’8 agosto

Dal 6 agosto e fino all’8, invece, ogni sera dalle 21 saranno proiettati i cortometraggi in concorso, divisi in tre categorie: Visioni Isolane dedicata a opere di autori siciliani, From Italy To Itala dedicata a opere provenienti dal resto d’Italia e Internazionali per le opere di autori stranieri. Oltre al tradizionale Premio Speciale Giovannello da Itala, si conferma anche per l’edizione 2025 il Premio Speciale Pietro Panarello, che verrà assegnato al cortometraggio che tratterà in modo originale o con particolare sensibilità il tema dei Diritti Umani.

Infine, il 9 agosto, presso la spiaggia di Itala Marina, nell’ambito dell’evento Cinema sotto le stelle Fronte Mare organizzato dal Comune di Itala, le proiezioni dei cortometraggi vincitori della quattordicesima edizione di Corto di Sera. Nelle giornate del Festival sarà possibile visitare la Chiesa Arabo Normanna dei S.S. Pietro e Paolo. A condurre la giornalista Alessandra Mammoliti.

