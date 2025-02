Cosenza, muore tragicamente il figlio del senatore Mario Occhiuto

Il cordoglio di Falcomatà. Il giovane era figlio del senatore di Forza Italia e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

COSENZA – Non ce l’ha fatta il figlio del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, precipitato tragicamente ieri sera dalla finestra di casa intorno alle 20, dove viveva con la famiglia. Le condizioni del giovane Francesco di 30 anni, uno dei figli del senatore e già sindaco di Cosenza, sono apparse subito gravissime, appena giunto al pronto soccorso bruzio a bordo di un’ambulanza del 118. I sanitari si sono subito adoperati per cercare salvargli la vita e in tarda serata è stato deciso il trasferimento in elisoccorso del giovane verso il nosocomio di Catanzaro, per essere ricoverato nel reparto di rianimazione ed essere sottoposto a ventilazione extracorporea (ecmo). Un trasferimento che purtroppo si è poi rivelato inutile. Numerosi gli attestati di cordoglio, giunti al senatore di Forza Italia e alla famiglia, tra questi quello del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: “A nome della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutta la comunità reggina esprimiamo sentimenti di vicinanza al senatore Mario Occhiuto, al Presidente Roberto Occhiuto, per il grave lutto familiare. Alla famiglia Occhiuto giunga il nostro più sentito cordoglio. Tutta la Calabria si stringe al loro dolore”.