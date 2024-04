Costantino (Akademia): “Tifosi messinesi lottiamo per gli stessi colori” VIDEO

Domenica Akademia inizia i playoff per la promozione in Serie A1 femminile, il segreto è "guardare sempre avanti e programmare"

MESSINA – Il numero uno di Akademia Città di Messina si gode una settimana importante. A cavallo tra due showcase, di Rosa Chemical e Dargen D’Amico, la squadra si appresta a giocare la sua prima semifinale playoff nel percorso che potrebbe portare Akademia alla promozione in Serie A1 femminile. Lavoro importante fatto quest’anno in campo, da ragazze e staff tecnico, e fuori, da società e dirigenti, un lavoro che ci tiene a ribadirlo il presidente è frutto di programmazione, visione e volontà di includere.

Dopo una stagione regolare chiusa al terzo posto e dopo una pool promozione in cui questa posizione è stata confermata Akademia Città di Messina, qui un breve riassunto dei numeri della seconda parte di stagione, sfiderà Talmassons domenica appuntamento alle ore 16, con Dargen D’Amico che animerà il pre partita con le ostilità sportive che inizieranno alle ore 17.

Ta gli argomenti trattati dal presidente di Akademia anche qualcosa riguardo al pubblico che è chiamato a sostenere i colori giallorossi, con l’invito, che segue quello di coach Bonafede, a non fare distinzioni tra discipline diverse ma pensare che tutte le società rappresentano la città.

Ci si avvicina all’evento forse più alto che ha vissuto Akademia nel mondo della pallavolo.

“Siamo proprio agli sgoccioli, mancano pochi giorni al grande evento. Lo stiamo affrontando con estrema serenità e tanta gioia. Sarà la prima semifinale che affrontiamo per la massima serie, la squadra è fortemente motivata, concentrata e speriamo di fare bene”.

Coach Bonafede l’ha ripetuto più volte che i playoff non erano nei piani di quest’anno. Staff e squadra meritano un plauso?

“Il merito è soprattutto delle atlete e dello staff tecnico che sono riusciti a portare risultati veramente importanti. I nostri obiettivi erano di fare un bel campionato di alta classifica, ma non di arrivare alle semifinali playoff. Elogio tutte le ragazze che hanno lavorato seriamente dando l’anima e speriamo di concludere la stagione alzando quella bellissima coppa”.

Risultati che arrivano anche oltre il campo. Sempre più persone si sono avvicinate alla vostra realtà.

“I risultati sono frutto di ciò che c’è dietro e di cosa si va a costruire annualmente, Akademia Sant’Anna guarda sempre avanti e programma. Inutile negarlo stiamo già lavorando alla futura stagione, anche se non sappiamo quale sarà stiamo lavorando per la A2. Non sono solo gli showcase ma è semplicemente il lavoro che ha come obiettivo avvicinare tanta gente e il pubblico aumenta. Qualcuno osa dire che c’è poco pubblico, ma riempire il PalaRescifina non è facile. Dobbiamo vedere le presenze che sono sempre maggiori, chi assiste alla partita ci torna volentieri e noi dobbiamo lavorare su questo”.

Domenica potenzialmente si potrebbe assistere alla partita di calcio, inizio ore 14, e a seguire a distanza di poche centinaia di metri la partita di pallavolo, lo showcase inizia alle ore 16.

“Il destino ha messo le due gare delle due squadre quasi in contemporanea. Potrebbe essere un’occasione dopo il calcio fare 500 metri e assistere alla semifinale nostra. Approfitto anche per dire che da amante del calcio capisco il calore delle tifoserie per i derby, mi accorgo che c’è gente che al momento si scaglia contro Akademia. Tengo a precisare che noi non vogliamo rubare il pubblico a nessuno, sono uno dei tanti tifosi di Acr Messina, ma sono due sport differenti a volte con diversi pubblici. In particolare vorrei ricordare che si lotta per gli stessi colori, siamo messinesi e non dobbiamo correre il rischio di dire fesserie. Tifare per qualsiasi realtà sportiva messinese, qualsiasi disciplina sia”.

Si è mai sentito con la società Acr Messina per magari concordare delle iniziative insieme?

“Faccio una precisazione che il biglietto showcase e partita è unico, quindi non si possono fare due biglietti a sé. Rispondendo alla domanda con Pietro Sciotto, abbiamo un ottimo rapporto, c’è affetto reciproco e ci siamo incontrati qualche tempo fa. Si può sicuramente fare qualcosa, gli impegni di entrambe le società sono enormi, ma potrebbe essere una possibilità di collaborare per trovare sinergie dove ci sono appassionati e tifosi interessati sia al calcio che al volley. Nelle prossime settimane magari ne riparleremo a campionati fermi”.