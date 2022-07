Covid Messina. In due settimane raddoppiano ricoveri (da 50 a 103) e positivi - Tempostretto

I positivi erano circa 4mila in provincia di cui 1500 nel capoluogo. Oggi sono 8mila in provincia di cui 3mila nel capoluogo. Stabile, però, il numero di ricoverati in terapia intensiva

Il Covid riprende a correre in Italia e Messina non fa eccezione. Lo scorso 22 giugno i ricoverati erano 50, oggi sono 103, di cui 67 al Policlinico, 18 al Papardo, 15 a Barcellona, 2 al Piemonte e 1 all’Irccs Bonino Pulejo.

Lo scorso 16 maggio il numero dei ricoverati era sceso sotto quota cento, dopo due mesi, fino a un minimo di 48, il 17 e 18 giugno.

Rianimazione

La buona notizia è che, a fronte di un aumento di ricoveri, resta stabile il numero di persone in terapia intensiva. Il 22 giugno erano 5, oggi sono 6, di cui 4 al Policlinico e 2 al Papardo.

Positivi

Raddoppiato, però, anche il numero di contagiati in isolamento domiciliare. Il 22 giugno erano 3.963 in provincia di Messina, di cui 1.523 nel capoluogo. Oggi sono 8.401 in tutta la provincia, di cui 3.164 nel capoluogo.

Lo scorso 17 marzo i positivi erano 11.490 in tutta la provincia di cui 4.814 nel capoluogo.

Tamponi

Intanto l’assessore Dafne Musolino precisa che “il servizio di prenotazione per i tamponi con la Messina Social City è già cessato ad inizio gennaio 2022. I cittadini devono recarsi all’area tamponi e seguire le indicazioni fornite dall’Asp. La Messina Social City non può fornire alcun servizio, nè dare alcuna informazione”.