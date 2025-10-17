Crack, alcol e gioco d’azzardo tra i giovani, il Pd: “Un Piano comunale contro le dipendenze”

Il Partito democratico sollecita l'amministrazione contro un'emergenza sociale nel Messinese: "Subito un tavolo tecnico permanente"

MESSINA – “La dipendenza non è un reato ma una ferita sociale che va curata con competenza, responsabilità e coraggio politico”. Così il segretario provinciale del Partito Democratico di Messina, Armando Hyerace, interviene dopo il grido d’allarme del Garante per l’Infanzia, richiamando “alla necessità di un impegno concreto e continuativo contro tutte le forme di dipendenza. Serve un Tavolo tecnico permanente un Piano comunale”.

“Crack, alcol tra giovanissimi, gioco d’azzardo -che colpisce sempre più adulti fragili-: sono troppi i segnali che arrivano, da tempo, dai quartieri, dalle scuole, dai servizi sociali. E oggi si aggiunge una

nuova emergenza, quella digitale: giovani intrappolati davanti a degli schermi, isolati dal mondo reale, vittime di ritiro sociale e ansia da prestazione o reputazione sui social. È una dipendenza invisibile ma

devastante, che corrode relazioni, autostima e futuro. E non possiamo più far finta di niente”, mette in evidenza Hyerace. Per il Pd serve un intervento strutturato e immediato: “Proponiamo la

nascita di un Tavolo tecnico comunale permanente sulle dipendenze, che metta al lavoro, gli uni di fianco agli altri, per un lavoro corale e competente, Asp, scuole, parrocchie, associazioni e rappresentanti dei

quartieri. Serve una campagna di sensibilizzazione vera, che parli ai ragazzi e alle famiglie nei luoghi della vita quotidiana, e un percorso di incontri nelle scuole secondarie con esperti, psicologi ed educatori”.

“Serve anche un Piano metropolitano contro le dipendenze nel Messinese”

“Ma serve anche una visione. Il Comune si doti di un Piano comunale delle dipendenze, costruito insieme ad Asp e Terzo Settore, con obiettivi misurabili e azioni integrate di prevenzione, ascolto e cura”, prosegue Hyerace. “E anche la Città metropolitana deve fare la sua parte con la costruzione di un Patto provinciale contro le dipendenze con i Comuni della provincia, perché le fragilità non si fermano ai confini

amministrativi”. Da qui l’appello: “Messina non può restare spettatrice e chi governa ha le sue responsabilità. O si costruisce una città che cura, o la si condanna a convivere con le sue ferite. Il Pd sceglie di stare dalla parte di chi vuole rialzarsi”.

