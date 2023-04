Crack Camicie Castello, condannato imprenditore - Tempostretto

Sei anni a Giuseppe Pizzino, che lottò fino all'ultimo denunciando l'assenza del sistema bancario. I punti vendita chiusero i battenti nel 2008

PATTI – Partendo da Brolo, il marchio Camice Castello era arrivato in tutta la Sicilia e nelle principali città italiane. Era la prima metà degli anni 2000 e, intorno al 2005, il marchio di Giuseppe Pizzino sembrava pronto a spiccare il volo. Invece, il calo delle vendite è stato repentino e inesorabile e, dopo una clamorosa protesta per denunciare che il sistema bancario lo aveva abbandonato, l’imprenditore di Ficarra è stato costretto a chiudere l’azienda tra il 2008 e il 2009. Il fallimento della società è arrivato poco dopo. A quindici anni da quel clamoroso e triste flop è arrivata la sentenza di primo grado per la presunta bancarotta fraudolenta del gruppo.

Sei anni di reclusione la condanna decisa dal Tribunale di Patti (presidente Samperi) per Pizzino, interdetto dai pubblici uffici e dall’attività di impresa; 2 anni e 2 mesi la sentenza per Dorotea e Michela Pizzino che “sconteranno” ai servizi sociali, presso il comune di Brolo. Sono difesi dagli avvocati Eugenio Passalaqua, Carmela Caranna e Renato Rifici. Tutti e tre hanno incassato assoluzioni parziali, relative alle procedure di alcune singole società satellite del gruppo.

Escono totalmente scagionati invece: Leone Agnello, Napoleone Corbino ed Angelo Salpietro, assolti perché il fatto non sussiste come sostenuto dai difensori, gli avvocati Salvatore Cirpiano, Domenico Magistro, Giuseppe Caminiti, Giovanni Cambria e Francesco Musca.