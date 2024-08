“Credere, obbedire, crepare”: una scritta contro Fratelli d’Italia

Il consigliere Dario Carbone solleva il caso: "Imbrattato ancora una volta il muro del portone in via XXIV Maggio"

MESSINA – Una scritta: “Credere, obbedire, crepare (al posto di combattere, n.d.r.) a testa in giù”. A sollevare il caso il consigliere Dario Carbone; “Ci risiamo. Ancora una volta siamo nei pensieri e nelle azioni di qualcuno che è rimasto alcuni decenni indietro nella storia e che ha imbrattato il muro del portone d’ingresso della nostra sede politica n via XXIV Maggio. Sede del Circolo “dello Stretto” di Fratelli d’Italia. Ci dispiace per il condominio e comunque… grazie per il suggerimento. Continueremo a “credere” nei nostri valori, a “obbedire” alle nostre coscienze e a lavorare a testa alta e con la schiena dritta”.

Con il presidente del Circolo “Vento dello Stretto” Piero Adamo e il dirigente nazionale Ciccio Rizzo, Carbone ha presentato denuncia contro questa “rielaborazione” del vecchio motto fascista e riferimento finale alla morte di Mussolini.

Aggiunge Carbone: “Cogliamo l’occasione per comunicare che mercoledì 4 settembre, alle ore 20, riprenderanno le consuete riunioni settimanali aperte a tutti con i focus su Comune, Municipalità, Università e politica regionale e nazionale”.