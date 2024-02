Crediti d’imposta. A Milazzo un convegno sul tema

A Milazzo il convegno dedicato al credito d’imposta, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Barcellona Pozzo di Gotto

MILAZZO – Crediti d’imposta e rischi penali. Questo il tema al centro dell’incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Barcellona Pozzo di Gotto, presso Palazzo d’Amico a Milazzo lo scorso 16 febbraio. All’incontro ha presenziato il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto Salvatore Stifanelli e il Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, il Tenente Colonnello Alessandro Freda.

Hanno relazionato il Procuratore capo della Procura della Repubblica di Barcellona Giuseppe Verzera, i dottori commercialisti Giuseppe Saporita e Melo Martella, il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo Roberto Catalano e il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuela Scali.

Nel corso dell’appuntamento si è discusso sulla funzione dei crediti d’imposta ma anche, come ha sottolineato Verzera, delle situazioni in cui si trasformano “in fattispecie penalmente rilevanti volte ad accedere fraudolentemente a dei vantaggi fiscali, come nel caso di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti”.

Il convegno, trasmesso in webinar, ha registrato l’accoglienza di un pubblico particolarmente interessato e attivo, tanto in presenza quanto online.