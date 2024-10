Cremonini sold out anche a Messina: biglietti polverizzati per la data del 28 giugno

Il cantante sbarcherà in riva allo Stretto per cantare allo stadio Franco Scoglio. È l'unica tappa a sud di Napoli

MESSINA – Milano, due volte Bologna, Napoli e adesso anche Messina. Sfilza di sold out per Cesare Cremonini, che tra pochi mesi partirà in tour negli stadi di mezza Italia. L’unica tappa tra Sicilia e Calabria, che è appunto quella in riva allo Stretto, non è stata da meno e i biglietti per il concerto in programma il 28 giugno 2025 sono terminati. Già dalle prime ore d’avvio della prevendita il tour di Cremonini ha fatto registrare grandi numeri e adesso, a chi non è riuscito ad acquistare in tempo i tagliando, resta ben poco da fare.

Il cantante, ex leader dei Lunapop, nelle scorse settimane ha raddoppiato le date di Roma, Bari e Milano oltre che della “sua” Bologna. Ma non farà lo stesso con Messina. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social spiegando che “non saranno aggiungi altri concerti”. Ma c’è ancora chi spera, alla luce del nuovo sold out.