Cremonini raddoppia a Roma e Bari, a Messina boom di vendite e sold out a un passo

Il cantante ha aggiunto due date al suo tour, mentre in riva allo Stretto i biglietti sono sempre meno

MESSINA – L’eco dell’annuncio del tour negli stadi di Cesare Cremonini, che sarà a Messina per l’unica tappa in Sicilia, non si è spento. Al boom iniziale è seguita una costante “emorragia” di biglietti e ormai il sold out dello stadio Franco Scoglio sembra a un passo. Sui portali di vendita dei tagliandi non è più possibile selezionare quattro settori, cioè il “prato” e tre tribune numerate. I biglietti non numerati rimasti sono pochi e l’impressione è che già nei prossimi giorni, se non ore, si possa raggiungere il pienone.

Cremonini, boom in tutta Italia

Un successo, quello del tour di Cremonini, che era prevedibile. A Messina si parla da mesi del suo possibile arrivo e sono centinaia i fan che si dirigeranno in riva allo Stretto da ogni parte di Sicilia e Calabria. Sono stati loro stessi a scriverlo sui canali ufficiali dell’ex leader dei Lunapop, sottolineando come l’attesa per il 28 giugno sia già alle stelle a distanza di 8 mesi. E la risposta messinese, siciliana e calabrese è identica alla risposta che Cremonini ha ricevuto in tutta Italia.

Doppia data a Bologna, Bari e Roma

A cominciare dalla “sua” Bologna, dove la doppia data preventivata è andata sold out in poche ore. Tutto pieno per gli appuntamenti allo stadio Dall’Ara del 19 e del 20 giugno. E la situazione nelle altre città praticamente identica tanto che l’entourage di Cremonini, in vista dei probabilissimi sold out a Roma e Bari, ha deciso di aggiungere altre due date, proprio per permettere ai fan di avvicendarsi e godere della musica del proprio beniamino dal vivo: al San Nicola di Bari Cremonini canterà anche il 4 luglio, oltre al 3. All’Olimpico di Roma è stata aggiunta la data del 18 luglio, 24 ore dopo la tappa del 17.

Allo stadio anche Vasco, Marracash, Ultimo e Mengoni

Che si aggiunga una seconda data anche a Messina? Difficile saperlo. Intanto per la città e per lo stadio Franco Scoglio sarà un’estate ricca di artisti formidabili. Aprirà Vasco il 21 giugno, una settimana prima, appunto, di Cremonini. Poi toccherà a Marracash il 5 luglio, Ultimo il 18 luglio e a Marco Mengoni, con la doppia data del 23 e del 24 luglio.