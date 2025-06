Crisi idrica a Messina. Il sindaco Basile attiva il Coc “in configurazione ridotta”

Decisione d'urgenza per la riduzione dell'approvvigionamento idrico a circa 15mila cittadini

Una nuova mini emergenza idrica. Con l’Ordinanza Sindacale numero 131 dell’11 giugno 2025, il sindaco Federico Basile ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc), una misura di coordinamento per affrontare la riduzione dell’approvvigionamento idrico che sta colpendo la città.

I problemi – si legge nell’ordinanza – “sono iniziati lo scorso 25 maggio 2025, con ripetuti e prolungati distacchi di alimentazione elettrica presso la stazione di pompaggio di Torrerossa, situata in località Fiumefreddo (Catania)”. Le interruzioni hanno compromesso il corretto funzionamento del Sistema Idrico Integrato (Sii) cittadino.

La situazione e le azioni in corso

L’ordinanza sottolinea che sono in atto azioni congiunte tra il Comune di Messina ed E-Distribuzione per risolvere la problematica elettrica nel più breve tempo possibile.

Amam ha già riorganizzato la distribuzione per salvaguardare il sistema di pompaggio e garantire il massimo afflusso possibile di risorsa alla città. Ma le segnalazioni di criticità da parte dei cittadini non mancano, tanto che è stata proprio Amam a richiedere formalmente l’attivazione del Coc.

Configurazione ridotta

L’attivazione del Coc, che attribuisce al sindaco poteri d’urgenza per la tutela dell’incolumità pubblica, avverrà in configurazione ridotta. Le funzioni essenziali di supporto, previste dal Piano Comunale di Protezione Civile, saranno operative nei locali dell’Amam. L’obiettivo è assicurare una direzione e un coordinamento rapidi per l’assistenza alla popolazione.

Tutte le attività necessarie per fronteggiare l’emergenza sono a carico di Amam e il Coc rimarrà attivo fino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio comunale.